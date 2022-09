TRINQUONS! – Les découvertes de septembre 2022

Oyez, oyez, l’automne nous fait déjà rougir de fraicheur et quoi de mieux qu’un petit drink pour se ravigoter! Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

Orangeade Isabelle, par Les Subversifs

Un classique réinventé

Nouveauté! Les Subversifs réinventent la classique orangeade en y ajoutant une touche de cidre, de crème de menthe… et de nostalgie! Avec ce nouveau prêt-à-boire, la microdistillerie Les Subversifs rend hommage aux plus beaux souvenirs de jeunesse de toutes les générations.

Outre ses délicieux arômes d’orange, l’Orangeade Isabelle est produite à partir d’un assemblage de cidre de la Cidrerie Milton et de la crème de menthe Isabelle des Subversifs, un incontournable chez les amateurs de crème de menthe au Québec.

Qu’est-ce qui rend ce produit unique? La fameuse crème de menthe Isabelle des Subversifs! Produite à partir d’un assemblage d’alcool de grain et de menthe poivrée, Isabelle est une crème de menthe qui cadre parfaitement dans l’univers des spiritueux québécois. Elle propose un goût riche et savoureux qui ajoute la dose de fraîcheur parfaite à cette orangeade alcoolisée.

Apprenez-en plus au subversifs.ca.

Madame Gin Amour, par la Distillerie de Montréal et Madame Gin

Tout vient à point à qui sait attendre

Prêt à te faire séduire par un gin rempli d’amour et de passion? C’est connu, l’amour demande du temps! Lilian Wolfelsberger, bouilleur de cru de la Distillerie de Montréal, ainsi que Madame Gin, blogueuse invétérée du monde du gin, ont planché sur ce projet pendant un an afin de trouver les meilleurs ingrédients et saveurs du Madame Gin Amour.

Cinq aromates créent la complexité et la richesse envoûtante d’Amour : le cacao bio est fourni par la chocolaterie montréalaise Chocolat Dicitte, suivi de la bergamote, la vanille, la monarde et bien entendu le genièvre. Au verre, Madame Gin Amour déploie des parfums suaves de chocolat au lait et de vanille.

La dégustation est un ravissement : doux chocolat vanillé soutenu par la subtilité de la bergamote et les goûts délicats et herbacés de la monarde… Comment le savourer? Sur glace, allongé au tonic Fleur de Sureau signé 1642 ou encore au tonic Premium Indian de Fever-Tree. Bonne dégustation!

Apprenez-en plus au distilleriedemontreal.com.

Bravo Caesar, par Alpha Tango

Un classique indémodable

Le Bloody Caesar est un classique québécois qui plaît à tous et qui ne se démode jamais! Bravo Caesar est parfait à l’apéro, entre amis en bateau ou au golf, et même avec un plateau de charcuteries autour de l’îlot!

Le produit n’est pas trop épicé, mais plutôt fumé avec l’ajout du piment chipotle, pouvant plaire à tous les goûts! Désireux de répondre à tous les amateurs de Bloody Caesar, Alpha Tango propose un cocktail utilisant les arômes de palourde plutôt que le jus, pour le rendre accessible et 100 % végane.

La recette du Bravo Caesar a été développée dans la cuisine familiale et des centaines de tests ont été réalisés pour obtenir le meilleur goût possible! L’entreprise voulait offrir un produit qui allait pouvoir être consommé toute l’année et est fière d’être la toute première au Québec à offrir un Bloody Caesar disponible en SAQ, 100 % d’ici.

Apprenez-en plus au alphatango.ca.

Hazy Session IPA, par Echo Session Ales

Un produit phare

Tu sais, quand tu aimes prendre un verre, mais que tu n’aimes pas que sa fesse fort? Bien, les maîtres du faible en alcool au Québec Echo Session Ales ont une solution toute simple pour toi!

Ils te proposent cette Hazy Session IPA, une bière légère à 3.9 % d’alcool. Avec elle, tu te poses les fesses quelque part et tu profites de sa douce amertume et de ses arômes fabuleusement fruités aux accents d’ananas et d’agrume. « C’est une recette que j’ai développée avec mon cousin de la fesse gauche », explique le brasseur, alors qu’il invitait des amis sur un quai pour en profiter.

La Hazy Session IPA d’Écho Session Ales est un des produits phares de la brasserie et elle est disponible partout où on vend de la bière de micro.

Apprenez-en plus au echosessionales.com.

Vignoble Coteau des Artisans

Vin blanc, rosé, rouge, orange… alouette!

Le Vignoble Coteau des Artisans – situé à Béthanie en Montérégie, à la frontière avec l’Estrie – a ouvert ses portes le 15 juin 2019. Depuis 2017, le vignoble produit du vin sous 3 méthodes d’élevage, soit : en cuve d’inox, en fût de chêne et en amphore importée de Bordeaux.

Vin blanc, rosé, rouge et orange vous sont proposés de juin à octobre sur la magnifique terrasse de l’établissement avec vue sur les vignes et la rivière Noire. Un chapiteau de 200 places vous permet de louer l’espace pour un événement corporatif, un 5 à 7 entre amis, un anniversaire ou pour une fête familiale avec ou sans service de traiteur.

Plusieurs événements ont lieu au cours de l’été. Visite guidée avec le vigneron, planche du terroir et dégustation des 8 vins sont disponibles les samedis et dimanches. Leurs vins se sont déjà mérité 9 médailles nationales et internationales.

Apprenez-en plus au coteaudesartisans.com.

WhisKeyLime, Distillerie Wabasso

Encore l’été dans une canette!

L’été est la saison préférée de la Distillerie Wabasso. À peine terminée, on voudrait l’encapsuler pour en profiter à l’année! Cette saison qui multiplie les découvertes, qui improvise les saucettes et que l’on savoure sur le pouce comme sur la baguette; celle qui s’agence à la perfection à WhisKeyLime, le nouveau cocktail à saveur de whisky, de lime et de gingembre imaginé à Trois-Rivières.

Chez la Distillerie Wabasso, l’innovation fait partie intégrante de la conception. Pour que leur plus récent prêt-à-boire soit littéralement sur toutes les lèvres, il fallait sortir des sentiers battus… et voir grand. Grand au point de créer un produit capable de plaire à tous les amateurs de bon boire — aux occasionnels comme aux festifs, à ceux qui se fondent dans le moule comme à ceux qui le redéfinissent, aux curieux, aux entre-deux…

Le résultat est excellent : un produit nommé WhisKeyLime, au goût rafraîchissant et unique, qui vous donnera la délicieuse impression de trimballer la chaleur de l’été dans une canette, et ce, peu importe la saison. En attendant vos prochains souvenirs de vacances, la Distillerie Wabasso vous souhaite une bonne dégustation!

Apprenez-en plus au distilleriewabasso.com.

