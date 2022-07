TRINQUONS! – Les découvertes de juillet 2022 

Oyez, oyez, l’été est déjà bien installé et on en profite à 100%! Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

Les Subversifs

Crèmes de menthe Isabelle et Eva : un goût riche et savoureux

Les amateurs de crème de menthe seront comblés avec ces deux produits de la distillerie les Subversifs de Sorel. Produite d’un assemblage naturel de menthe poivrée, d’alcool, de grain et de thé du Labrador, la crème de menthe verte Eva est un incontournable pour tout bar maison québécois qui se respecte. Isabelle, elle, est produite à partir d’un assemblage d’alcool, de grain et de menthe poivrée.

C’est une crème de menthe qui propose un goût riche et savoureux ainsi qu’une texture liquoreuse. Ces deux produits locaux sauront faire saliver les amateurs de crème de menthe ou même réconcilier les plus réfractaires. Trouvez les spiritueux fins, fièrement québécois de la distillerie les Subversifs en SAQ!

Pour plus d’information, visitez le subversifs.ca!

Distillerie des Marigots

Récif : une merveille gustative à la structure aromatique évolutive et complète

Distillés en Gaspésie, les spiritueux de la Distillerie des Marigots se distinguent par leur qualité, leur raffinement et la richesse de leurs saveurs, typiques du terroir dans lequel elles s’inscrivent. Leur gin Récif est le reflet de la générosité du territoire gaspésien avec ses sous-bois recouverts de mousse, ses champs de fleurs sauvages et ses effluves de mer. Ce gin est composé d’une base d’aromates traditionnellement utilisés dans les gins, offrant un repère connu aux amateurs de ce spiritueux, soit la baie de genévrier, la racine d’angélique et la graine de coriandre. S’ajoutent ensuite une myriade d’aromates du terroir gaspésien loin d’être traditionnels : la fleur d’armoise, le bourgeon de peuplier baumier, le polypore confluent, la feuille de mélisse, le chaton d’aulne crispé, la fleur d’épilobe, la pousse de mélèze, la graine de carvi, l’ombelle de berce laineuse, la feuille de livèche écossaise et le bouton de rosier sauvage.

Tous ces ingrédients sont sauvages et issus d’une cueillette responsable ou cultivés localement.

Apprenez-en plus au distilleriedesmarigots.com!

Distillerie de Montréal

Un tout nouveau Rhum Punch, dans la plus pure tradition québécoise!

La Distillerie de Montréal lance son tout nouveau Rhum Punch, dans la plus pure tradition québécoise! Plongez dans vos souvenirs de fête avec le grand bol de punch au milieu de la table. Au nez, les notes exotiques de fruits de la passion rappellent les tropiques. En bouche, l’ananas et la canneberge dominent, produisant l’explosion de saveurs intenses d’un authentique punch aux fruits. Le Rosemont Rhum à l’ananas, qui constitue la base du Rhum Punch, lui confère fraîcheur et équilibre.

Avec son pourcentage d’alcool relativement peu élevé (35 %), Rhum Punch constituera une base idéale pour de nombreux cocktails! Il se boit aussi très bien frais avec un peu de 7-Up ou d’eau gazéifiée. Un partenaire idéal pour les journées piscine!

Retrouvez le Rhum Punch Rosemont à la SAQ !

Distillerie Wabasso

Crèma Colada : végane, sans gluten, parfaite pour toutes les occasions

Juillet, c’est le mois des journées chaudes. Le mois où il n’est jamais trop tôt pour se la couler douce, pieds nus et verre à la main. Parce que beau temps, mauvais temps, vous méritez une pause-chaleur. À condition bien sûr de vous hydrater et de ne jamais oublier votre Crèma Colada, une boisson alcoolisée végane et sans gluten à saveur d’ananas et de noix de coco, parfaite pour toutes les occasions — et tous les estomacs ! Laissez tomber le bronzage parfait et concentrez-vous sur votre apéro plus-que-parfait signé la Distillerie Wabasso.

Tant lors d’une soirée festive que lors d’un après-midi ensoleillé à dorer sur le quai : avec Crèma Colada, le tour est joué ! Un produit réfléchi ici pour vous faire voyager là-bas — peu importe où vous êtes lorsque vous fermerez les yeux. Acheter local n’aura jamais été si dépaysant.

Apprenez-en plus au distilleriewabasso.com!

Le Riverside, Quartier Saint-Henri

Cachet et atmosphère industrielle

Le Riverside est un bar inclusif et un lieu d’évènement unique en son genre, longeant le canal Lachine et avoisinant les structures abandonnées de l’ancien silo Canadian Malting du quartier Saint-Henri à Montréal. L’espace intérieur actuel du bar est en vogue, résultat de la transformation d’un ancien garage mécanique, ce qui offre un cachet et une atmosphère industrielle.

La grande sélection de cocktails savoureux offerte sur place, la terrasse intérieure accueillant les chiens ou diverses activités (telles que la pétanque, le volleyball ou le basketball), le café ainsi qu’un camion de crème glacée sont accessibles à tous au courant de la journée. Reconnu pour son Nightlife et l’immense terrasse extérieure de l’endroit, le Riverside est unique et permet d’accueillir aussi, en ses lieux, d’autres types d’évènements plus personnalisés, c’est-à-dire pouvant être un lieu de tournage, des concerts, des évènements privés ou corporatifs.

Apprenez-en davantage au riversidemtl.com

Tite Frette

Ton nouveau marchand de bières!

La mission de Tite Frette est d’amener l’industrie de l’alcool du Québec, particulièrement la bière de microbrasserie, le vin et le cidre à un autre niveau. Sur le plan des affaires, Tite Frette est une organisation bien structurée et composée d’entrepreneurs passionnés et aguerris. Son réseau, implanté sous la forme de franchises, a pris son envol à travers le Québec à la suite de son passage à la célèbre émission « Dans l’oeil du dragon ».

Dans un décor alliant vintage et modernisme, masculinité et féminité, les boutiques proposent toute la richesse des bières brassées au Québec par quelques centaines de microbrasseries qui peuvent être jumelées, si désirée, à des produits du terroir uniques et sélectionnés aux quatre coins du Québec.

Aimeriez-vous avoir votre propre boutique Tite Frette? Venez nous rendre visite, vous serez séduit par l’expérience Tite Frette !

Tous les détails au titefrette.ca

Explorez les éditions précédentes!

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.