Fête du citoyen : Yelo Molo au menu à Montréal-Est

Ce rendez-vous estival figure d’ores et déjà en tête des événements incontournables de l’été, dans l’est de Montréal. D’abord par son caractère unique mais aussi et surtout parce qu’il propose aux résidents de Montréal-Est de célébrer les beaux jours ensemble et en plein air, à deux pas du fleuve St-Laurent.

Au programme des festivités

Au menu de la programmation gratuite qui fera bien des heureux dans toutes les tranches d’âge, de 13 h à 22 h : la traditionnelle épluchette de blé d’Inde en compagnie de vos élus, des jeux géants pour les jeunes mais aussi des nouveautés appréciables. Des maquilleurs professionnels feront ainsi le bonheur des plus jeunes et des adultes qui profiteront des talents d’une sculptrice de ballons.

Pour finir en beauté, il n’y aura pas un clou du spectacle mais bien deux. Dès 14 h, place aux géants de la préhistoire avec un passionné de dinosaures! Grâce à ses chansons amusantes et des numéros interactifs colorés, Bill Bestiole remonte le temps pour vous émerveiller. Avec lui, même les plus terrifiants carnivores deviennent sympathiques et fascinants dans le spectacle Les créatures du Jurassique 2.

Pour clôturer la soirée, Yelo Molo sera sur scène à 20 h. Connu pour ses succès Gros zéro et Sabrina, le fameux groupe passe par Montréal-Est dans le cadre de sa tournée d’adieu. Pour l’occasion, les six musiciens vous ont concocté un gros spectacle de deux heures. Aucun doute : la soirée sera mémorable. Apportez votre chaise et arrivez tôt pour être aux premières loges.

Pour plus de détails sur cet événement festif ouvert à tous, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est : facebook.com/villedemontrealest.

