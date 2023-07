Montréal-Est en quelques faits marquants

Que vous habitiez Montréal-Est ou non, ce territoire a une histoire et un statut particulier qui font de lui un joueur unique dans le secteur. Les connaissez-vous?

Pour commencer, Montréal-Est est une ville à part entière et non un arrondissement de Montréal. Entre 2002 et 2006, la municipalité a brièvement cessé d’exister pour être intégrée par le gouvernement à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est. C’est lors du référendum du 20 juin 2004 que la population vote pour la défusion : la ville renaît donc de ses cendres le 1er janvier 2006.

Aujourd’hui, la ville francophone est gérée par un conseil municipal composé de 6 conseillers et d’une mairesse, Anne St-Laurent, qui devient, en 2021, la première femme élue à ce poste.

L’hôtel de ville, où siègent les élus, est lui aussi porteur d’histoire. Parmi les événements marquants figure le séisme du 25 novembre 1988 qui endommage le bâtiment et oblige la construction de l’édifice situé au 11370, rue Notre-Dame.

À tout juste 113 ans, la municipalité, fondée le 4 juin 1910 par Joseph Versailles, renoue fièrement avec le concept de cité-jardin cher à son fondateur, alors commerçant prospère et premier maire du territoire. L’objectif : accorder une place de choix aux espaces verts et à un développement économique respectueux de l’environnement. C’est pourquoi le parc industriel 40NetZERO en construction vise les plus hauts standards environnementaux pour ses bâtiments.

Après avoir tourné la page des raffineries, il y a plusieurs années, Montréal-Est a délibérément choisi de prendre un virage vert, appuyé par une vision de développement ambitieuse, mais réaliste. Le tout pour offrir une meilleure qualité de vie de ses résidents en répondant aux enjeux importants, à l’horizon 2050.

Une chose est sûre. Avec des terrains vacants de 23 millions de pieds carrés, Montréal-Est compte bien profiter de l’un de ses meilleurs atouts: un potentiel de transformation unique.

