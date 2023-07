Un Défi de toutes les couleurs

Le Défi des couleurs Simard célèbre ses dix ans cette année. Une occasion aussi sportive que festive de découvrir et redécouvrir les splendeurs du Mont-Saint-Anne dans ses habits d’automne les 13, 14 et 15 octobre prochains.

Il est rare de nos jours de pouvoir participer à grand événement sportif dans un cadre naturel féérique, doté d’un code d’éthique où porter assistance à toute personne dans le besoin fait partie des valeurs cardinales, au même titre que de s’amuser et d’admirer les couleurs.

Dévorer la montagne

Depuis dix ans, déjà. Dix ans que le Défi des couleurs Simard invite les coureurs et marcheurs tous les âges et de tous les niveaux à venir célébrer l’arrivée de l’automne et des couleurs en sillonnant le magnifique du Mont-Sainte-Anne. Dix ans aussi que, bon an mal an, le nombre de participants augmente doucement, mais sûrement, passant de 500 coureurs la première année (2013) à plus de 2 700 amateurs l’an passé (2022). Une hausse constante qui permet au directeur général de l’événement, Sébastien Lachance, de rêver de franchir le cap des trois mille participants cette année.

Trois mille hommes, femmes et enfants de 7 à 77 ans qui font du Défi des couleurs Simard l’un des importants événements de courses de sentier au Canada. « Même si on se veut un événement grand publique, il n’empêche que le Défi des couleurs reste l’une des belles portes d’entrée pour les amateurs de courses sur sentier su pays. »

L’esprit d’accueil et d’accessibilité indissociable à cet événement exceptionnel n’empêche pas non plus ce dernier d’offrir de vrais défis sportifs aux coureurs plus aguerris. À commence par la 42 km TRAIL BRIX

Trails et sentiers pour tous

Entre la trail nocturne de 5 km du vendredi soir avec lampe frontale, un moment de grande émotion qui tient le rôle de cérémonie d’ouverture, à la course de 1 km pour les jeunes de moins de 10 ans le dimanche, le Défi des couleurs offre aux coureurs et aux marcheurs de tous les âges des trails et des sentiers de tous les niveaux (accessible, demandant, exigeant, très exigeant, extrême; 6,5 km, 11 km, 17 km, 26 km).

Sans égard au dénivelé ou au niveau de difficulté, l’objectif de l’événement est toujours le même : faire éprouver du plaisir avant, pendant et après chaque course. Peu importe la surface, la distance ou le dénivelé, l’important, c’est que tout un chacun y trouve son compte et vive une expérience enivrante au cœur du Mont-Sainte-Anne au moment même où ses arbres affichent leurs plus belles couleurs.

Si le Défi des couleurs célèbre ses dix ans cette année, c’est parce que c’est beaucoup plus qu’une simple compétition sportive. C’est un événement d’envergure qui se veut à la fois comme un projet rassembleur autour de la nature et la santé et une expérience client de qualité. Une expérience unique dans lequel les participants se sentent à la fois en sécurité et bien encadrés. Un événement où, en plus d’avoir le plaisir de pouvoir se dépenser en courant dans la nature, un grand repas préparé avec des produits du terroir attend tous les participants au fil d’arrivée.

Pour participer au Défi des couleurs Simard 2023 rendez-vous au Défi des couleurs Simard

« Pour son 10e anniversaire, le Défi des couleurs Simard en a profité pour revamper son look et ses couleurs : nouveau logo, nouvelle image, mais toujours le même bon vieux Défi des couleurs. Celui qui cherche à faire découvrir à travers les plaisirs de la course et de la marche, l’un des plus beaux terrains de jeu du Québec : le Mont-Saint-Anne.» Sébastien Lachance, Directeur général, Défi des couleurs Simard

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.