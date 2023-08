C’est la fête cet automne au Mont-Saint-Bruno

Tradition oblige, Ski Saint-Bruno vous invite à venir vous éclater en famille sur sa montagne tous les week-ends ou presque de l’automne, à l’occasion de son célèbre Festival des Couleurs.

À partir du samedi 23 septembre, et pour tous les week-ends jusqu’au dimanche 5 novembre prochain, le Mont-Saint-Bruno prendra les allures d’un grand centre de loisirs multicolores au cœur de la nature. Colline pour les plus grands, Everest pour les plus petits, le Mont-Saint-Bruno perpétue cette jolie tradition familiale qui permet à un public d’âges et d’horizons divers de venir prendre une bonne bouffée d’air frais, profiter de sublimes paysages et s’éclater en participant à une foule d’activités à la fois permanentes et ponctuelles.

Conquérir le sommet

Marcher, d’abord. Pour gravir le Mont-Saint-Bruno, arpenter la montagne et s’émerveiller devant son feuillage qui passe du vert au rouge, à l’or. Gravir la montagne jusqu’à son sommet, à pied ou en remontée mécanique, via ses pistes ou ses sentiers balisés, pour admirer l’horizon et le magnifique panorama de Montréal, trônant comme une reine de l’autre côté du fleuve. Pour festoyer comme il se doit, s’adonner à quelques jeux de société ou encore pique-niquer en famille ou entre amis.

Jouer, ensuite. Pour le plaisir de s’éclater en profitant de ce bouquet bien garni d’activités à l’image de l’étonnant parcours dans la forêt Enchantée, qui abrite quatre chèvres, deux moutons, un poney, un lama ou alpaga et des lapins et des lapines. Une plongée au coeur d’un merveilleux monde imaginaire qui sème au fil des différents sentiers de mystérieuses légendes. Pour les plus énergiques, des structures gonflables géantes soufflées à bloc et installées au pied de la montagne sous la forme d’un château trampoline, un bateau de pirates avec une voilure à escalader en plus d’un parcours à obstacles nommé Yéti.

Un espace de récréation

À ces activés continues s’ajoutent aussi des activités ponctuelles qui varient d’un week-end à l’autre. Ainsi, lors du premier des six week-ends consécutifs pendant lesquels se déroule le Festival des couleurs 2023, à savoir les 23 et 24 septembre, les pompiers de l’agglomération de Longueuil seront officiellement en visite à la montagne afin de faire découvrir les coulisses du métier de combattant du feu. La semaine suivante, quatre trampolines acrobatiques Jumpai seront à l’honneur pour offrir de petites sauteries aux grands comme aux petits.

De son côté, le troisième week-end sera réservé aux enfants à l’occasion de deux grandes compétitions effrénées : une chasse aux cocos pour les 2 à 5 ans et une seconde aux trésors à travers la montagne pour les plus de 6 ans.

Les fins de semaine du 14 et 15 octobre, puis du 21 et 22 seront consacrées à l’initiation et à la pratique de l’hébertisme, une activité sportive et ludique à faire en famille et qui consiste à sillonner différents parcours sur un gros module aménagé spécialement dans la nature. Enfin, le dernier week-end d’octobre aura pour thème la fête de l’Halloween à l’occasion de laquelle se tiendra une grande Chasse aux citrouilles, tandis que le dernier week-end du Festival des couleurs de Ski Saint-Bruno, soit les 4 et 5 novembre sera réservé exclusivement aux balades pédestres sur la montagne et aux remontées mécaniques.

La grande vente d’automne

Au milieu de toute cette récréation ludique, variée et agréable se déroule en parallèle la grande vente annuelle d’automne de Ski Saint-Bruno qui offre aux experts comme aux néophytes de profiter d’aubaines incroyables sur des équipements de ski ou de planche à neige neufs ou d’occasions. Une occasion idéale de vous équiper ou de renouveler votre matériel en vue de la saison de ski à venir.

Pour obtenir plus de détails sur le Festival des couleurs de Ski Saint-Bruno et les tarifs et forfaits en vigueur, rendez-vous au skisaintbruno.ca

