Vivez toutes sortes d’intrigues sur MAX!

MAX, LA chaîne pour les amateurs d’enquêtes friands de ce qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, est fière d’annoncer sa nouvelle programmation d’automne 2023.

Au menu cet automne : diffusion de nouvelles séries et retour d’émissions très attendues. En primeur sur MAX, deux programmes captivants qui ont déjà fait leurs preuves : Alias, avec Jennifer Garner dans le rôle d’une agente double en mission destruction de l’organisation terroriste qui a assassiné son fiancé (à partir du vendredi 25 août, à 19h), et La Conspiration (Acceptable Risk), une série tournée à Montréal qui met en vedette Elaine Cassidy dans le rôle d’une femme dont la vie déraille après que le corps de son mari patron d’une grande compagnie pharmaceutique est retrouvé sans vie au cœur de la Métropole (à partir du jeudi 31 août, à 20h). Une série de six épisodes, diffusée en exclusivité francophone cet automne, sur MAX.

Du côté des émissions en retour, MAX, l’une des dix chaînes spécialisées les plus appréciées de Québécoises et des Québécois sur le câble, présente la saison 2 d’Einstein : équations criminelles (à partir du mardi 29 août, à 20h), Hudson & Rex saison 4 (le grand retour du duo préféré des abonné.e.s de MAX), Bones saison 10, Rançon saison 3 (finale), FBI : duo très spécial saison 3, La loi et l’ordre : crimes sexuels saison 15, McDonald & Dodds saison 2 et 3 (à partir du 13 octobre) et plus encore.

Intrigues et suspenses

Aussi reconnu pour son choix de contenu exclusif de téléfilms à saveur européenne, MAX fait voyager les téléspectateurs à partir de leur salon, met de la magie mine de rien dans toutes les enquêtes qu’il diffuse et entretient les intrigues et les suspenses à la hauteur d’une programmation faits sur mesure pour les amateurs de polars passionnants.

Les téléspectatrices et les téléspectateurs qui n’ont toujours pas eu la chance de faire connaissance avec MAX pourront s’initier gratuitement à ses nombreuses émissions, séries et autres téléfilms d’enquêtes policières de la section MAX MÈNE L’ENQUÊTE, à l’occasion d’une grande période de débrouillage du 28 août au 1er octobre 2023. Une formidable aubaine pour découvrir une chaîne dont le succès repose en grande partie sur la diffusion de valeurs sûres.

Profitez du grand débrouillage

La date du lancement officiel de la nouvelle programmation de MAX à retenir pour les amateurs de purs divertissements et autres adultes de 35-54 ans à la recherche d’émotions fortes et de suspense? Le vendredi 25 août 2023. Une programmation garnie de plus de 130 épisodes télé à voir et à revoir. Par abonnement ou à l’occasion du grand débrouillage de la chaîne, entre le 28 août et 1er octobre 2023, chez tous les télédistributeurs participants.

Découvrez MAX, la chaîne des amateurs des grandes enquêtes policières.