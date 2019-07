Beaconsfield songe à se tourner vers les tribunaux

«L’impact d’une telle désignation a des conséquences négatives graves pour les propriétaires à la fois sur le plan financier, parce que cela dévalue leur propriété, et sur le plan émotionnel, pour les inquiétudes et incertitudes que cela cause. À Beaconsfield, une telle désignation est tout autant erronée qu’injustifiée.»

En plus de songer à se tourner vers les tribunaux, le maire a demandé à rencontrer les ministres des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et de la Métropole, Chantal Rouleau.

Québec est conscient du problème

Le gouvernement est bien au fait d’avoir inclut par erreur les 152 habitations dans les zones. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a accordé une deuxième révision de ses cartes par la population et les villes. La deuxième révision, après celle de juillet, se termine le 19 août.

Cette zone d’intervention spéciale (ZIS) avait également suscitée la grogne de d’autres municipalités à proximité de Beaconsfield, comme Pointe-Claire et Dorval.