Ça y est, le Québec est en élections

Le premier ministre du Québec François Legault a officiellement lancé la campagne électorale ce matin, en rendant visite au lieutenant-gouverneur à Québec. La 42e législature de la province prend ainsi fin. C’est le début d’une campagne électorale de 36 jours, qui s’achèvera lorsque les Québécois seront appelés aux urnes, le lundi 3 octobre 2022.

L’équipe des caquistes

«Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut aller voir les électeurs. La confiance, ça se mérite à chaque jour», a déclaré le premier ministre sortant, tout sourire.



Questionné sur ses objectifs de campagne, François Legault a répondu qu’il souhaitait un gouvernement majoritaire. «Mais je ne prends rien pour acquis», a-t-il répété.



Lors d’un point de presse devant les chutes Montmorency, le premier ministre sortant a dressé un bilan succin de ses quatre dernières années au pouvoir et a précisé quelles seraient ses principales préoccupations pour la campagne actuelle.



François Legault s’est attardé sur les problématiques liées à l’inflation, au pouvoir d’achat, et à la condition des retraités. «Dans les prochains jours nous allons faire une annonce de mesures visant à faire face à l’inflation. Nous avons rencontré des travailleurs, et des pères et mères de famille qui ont de la difficulté à faire leur épicerie» a-t-il commenté.



Le chef caquiste s’est par ailleurs félicité du bilan économique de la province. «Si il y a une chose dont je suis fier, c’est de la situation économique au Québec. Enfin on a réussi à réduire notre écart de richesse avec l’Ontario.»

François Legault a aussi abordé les thèmes de l’éducation, du changement climatique, de la santé et l’identité.

«C’est un grand jour pour la démocratie, la parole est au peuple», a-t-il lancé.

Dans le camp des libéraux

La cheffe du Parti Libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade, s’est elle dite « fébrile et d’attaque» pour la campagne à venir.



Cette dernière entend coincer le premier ministre sortant sur des questions d’économie, de pénurie de travailleurs, et de coût de la vie.

«Je vais mettre François Legault au défi sur l’économie», a-t-elle annoncé.



«Je le mets au défi d’aller voir des parents dont les enfants n’ont pas d’enseignants. D’aller voir des entrepreneurs qui sont obligés de fermer leurs entreprises parce qu’ils n’ont pas de main-d’œuvre.»



«Je le mets au défi d’aller voir des gens dans les CHSLD. Il y a aussi plein de familles qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts et qui doivent choisir entre payer le loyer ou acheter de la nourriture», a-t-elle déploré.



«L’économie va être la question de l’urne».

Plus de détails suivront.