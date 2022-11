Trois arrestations dans le dossier des vols de chiots de l’an dernier

Les enquêteurs de l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de Vaudreuil-Dorion ont procédé hier à l’arrestation de trois individus en lien avec l’affaire des vols de chiots survenus l’automne dernier au Québec.

Les malfaiteurs, Mohammed Bjitar et Algo Brian Fotso Youmby tous deux de Laval et de Denzel Lina de Blainville, sont tous âgés de 19 ans. Ils ont comparu par vidéocomparution.

On les accuse de s’être introduits par effraction dans des résidences, d’avoir commis des vols qualifiés, d’avoir eu en leur possession une arme prohibée et d’avoir porté une arme dans un dessein dangereux. Deux des trois hommes arrêtés hier étaient déjà détenus dans un dans un établissement provincial situé à Montréal et le troisième demeure également détenu suite à sa comparution dans ce dossier.

En ce moment même, l’enquête se poursuit. D’autres arrestations pourraient suivre.

Retour sur les faits

L’automne dernier, des éleveurs venant de plusieurs régions du Québec ont rapporté à leur service de police avoir été victime d’un vol de chiots.

La grande majorité des signalements avaient des similitudes. Les chiots, en grande majorité des Bouledogues français, avaient été tous été affichés sur des sites internet de petites annonces. Les suspects se présentaient à plusieurs, à l’adresse où se trouvaient les chiots et utilisaient la force et parfois même des armes prohibées comme du poivre de cayenne, pour s’enfuir avec les chiots.

À la fin du mois d’octobre 2021, un homme de 18 ans de Laval avait été arrêté sur le fait à Thurso dans la MRC de Papineau. Suite à cette arrestation, des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) d’un peu partout en province ont travaillé de concert pour relier des dossiers et les soumettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a émis des mandats d’arrestation exécutés hier.