Météo: une vague de froid arrive

Les Montréalais vont devoir bien se couvrir cette semaine. L’air sera particulièrement mordant. Une vague de froid s’apprête à déferler sur la province et la métropole ne sera pas épargnée.

Le mercure va chuter progressivement au cours des prochains jours et c’est durant la fin de semaine prochaine qu’il fera le plus froid. Au plus bas, des températures de -22 et -27 degrés Celsius sont attendues à Montréal, pour les matinées de vendredi et de samedi respectivement.

Environnement Canada affirme que des avertissements de froid extrême seront émis, afin d’informer les citoyens et les usagers de la route.

Des précipitations majeures ne sont pas au programme cette semaine. Toutefois, la métropole pourrait recevoir jusqu’à une dizaine de centimètres de neige d’ici lundi soir.

Le reste de la semaine, le ciel sera relativement dégagé et le soleil assez présent, à l’exception de jeudi et de dimanche.