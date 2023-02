Mikaël Kingsbury encore champion du monde

Et de sept! Le Québécois Mikaël Kingsbury est sorti triomphant des mondiaux de ski acrobatique ce samedi à Bakuriani, en Géorgie, après avoir dominé l’épreuve des bosses.

L’athlète, originaire de Deux-Montagnes, a amassé un total de 89,82 points, devançant ainsi l’Australien Matt Graham (88,90) et le Suédois Walter Wallberg (88,52).

Le «roi des bosses» s’est offert, pour la septième fois de sa carrière ( la quatrièmement fois en simple), le titre de champion du monde. Rappelons que Kingsbury avait déjà remporté les deux précédentes éditions de la compétition à Almaty en 2021 et à Deer Valley en 2019.

Les athlètes Elliot Vaillancourt et Julien Viel, qui défendaient également les couleurs du pays à la feuille d’érable, ont atteint la petite finale et se sont classés respectivement 12e et 14e.