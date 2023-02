Face à la gastro, que faire?

Alors que les États-Unis et le Canada font face à une épidémie de norovirus, un des virus responsables de la gastroentérite qui provoque nausées, diarrhée et vomissements, Métro a regroupé les conseils du gouvernement du Québec pour éviter la transmission et pour bien guérir en cas de contamination.

Prévenir la maladie

Le plus important geste contre la transmission des gastros, c’est de se laver les mains très régulièrement, comme la pandémie nous a habitués à le faire. Les moments propices pour se laver les mains sont avant, pendant et après la préparation des repas, avant de manger, après avoir changé la couche d’un enfant, avant de nourrir ou d’allaiter un enfant et après être allé aux toilettes.

Il est également important de nettoyer et de désinfecter le siège des toilettes, ou tout autre objet ou surface qui pourrait avoir été en contact avec des selles et des vomissements.

Un autre mode de protection face à la gastro est la vaccination contre le rotavirus – le principal virus provoquant la gastro chez les enfants de moins de cinq ans. Le site du gouvernement précise que «les enfants doivent recevoir la première dose du vaccin avant l’âge de 20 semaines et la dernière, avant l’âge de 8 mois».

Bien guérir

Lorsque l’on a la gastro, il faut bien boire pour rester hydraté, car le corps perd alors beaucoup d’eau et de sels minéraux. Au besoin, on peut utiliser des solutions de réhydratation commerciales. Le gouvernement du Québec conseille des solutions comme «Gastrolyte, Pedialyte ou Pediatric Electrolyte».

Il est aussi possible de faire sa propre solution de réhydratation maison. Il faudra mélanger 360 ml (12 oz) de jus d’orange prêt à boire, non sucré, 600 ml (20 oz) d’eau bouillie refroidie et 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel. Respecter ces quantités est important pour ne pas risquer d’aggraver son état.

Pour un enfant, ces solutions peuvent lui être données toutes les 5 à 15 minutes. Pour les consignes précises pour les enfants en bas âge, c’est ici.

Les aliments à privilégier sont les pâtes, le riz, les viandes maigres, le poisson cuit, les œufs, les fruits frais, les légumes cuits, les céréales non sucrées et le pain.

Au contraire, les aliments à éviter sont surtout gras ou sucrés. Il s’agit des boissons sucrées, gazeuses ou contenants de la caféine, les bouillons ou les soupes en sachet ou en conserve, les aliments frits ou très gras, la crème glacée, les sorbets, les gelées, les fruits en sirop, les fruits séchés, les céréales sucrées, les bonbons, le chocolat et les aliments très épicés.

Les modes de transmission

Pas besoin de porter un masque en cas de gastroentérite. La personne contaminée peut transmettre la gastro pendant toute la durée des symptômes. Ceux-ci durent généralement de 24 à 72 heures. La période d’incubation du virus est en général similaire.

Le virus peut se transmettre par l’eau ou des aliments contaminés, mais surtout par le contact, direct ou indirect, avec une personne contaminée. Ainsi, embrasser ou serrer la main de cette personne, ou toucher les surfaces et manger les aliments manipulés par la personne malade peut entraîner une transmission.

Quand consulter?

Si un enfant de moins de deux ans contracte la gastro, il faut contacter le 811. Il faut faire de même pour un enfant dans les cas suivants: les douleurs abdominales s’aggravent, la fièvre persiste plus de 48h, des éruptions cutanées apparaissent, les diarrhées persistent plus de sept jours, l’enfant refuse de boire ou continue de vomir six heures après que vous ayez suivi les consignes de réhydratation.

Si un enfant présente des signes de déshydratation, des signes de confusion, des étourdissements, des maux de tête, s’il y a du sang dans ses selles et ses vomissements, si les selles sont noires ou les vomissements verdâtres, ou si l’enfant vit avec une maladie chronique ou a un système immunitaire affaibli, il faut immédiatement se rendre à l’urgence.

Pour un adulte, si vous ne savez pas si vous devez consulter un médecin ou si vous avez des symptômes qui persistent, vous pouvez appeler le 811 pour une évaluation par une infirmière.

Si après 48 heures, vous avez encore de la diarrhée – même en suivant les consignes de réhydratation -, de la fièvre ou des vomissements, vous devriez consulter votre médecin le jour même.

Les selles noires, le sang dans les selles et les vomissements, une diarrhée avec une forte douleur abdominale, la forte soif sans avoir uriné depuis 12 heures, les vomissements qui ne diminuent pas après quatre à six heures ou la détérioration générale de l’état doivent amener un adulte à se rendre aux urgences.