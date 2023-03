Après Élise Gravel, un livre sur l’hippocampe banni aux États-Unis

Dans la foulée des livres à bannir des bibliothèques scolaires, un groupe conservateur américain s’attaque à présent aux… hippocampes.

Le groupe en question, appelé Moms for Liberty, s’est fait connaître depuis 2021 pour ses listes de livres à retirer des bibliothèques scolaires — généralement des livres qui parlent de racisme et de sexualité. En Floride, leur chapitre local se vantait en début d’année d’avoir fait retirer 200 livres. C’est dans ce contexte que le livre de l’auteure québécoise Élise Gravel, Le rose, le bleu et toi !, qui parle d’orientation sexuelle, a été «banni» par certains conseils scolaires. Certains de ces groupes «citoyens» sont financés par de riches donateurs associés à la droite conservatrice américaine.

Or, au Tennessee, un des livres ciblés, destiné aux jeunes du primaire, portait sur cette petite bestiole marine qu’on appelle aussi le «cheval de mer». Ce qui dérange, c’est la «fluidité des genres» observée chez l’hippocampe : le mâle est celui qui donne naissance aux bébés. La plainte déposée par Moms for Liberty souligne que le livre, et la vidéo qui l’accompagne, contiennent une illustration de deux hippocampes en train de s’accoupler, et un texte expliquant (ce qui est vrai) que ce sont les mâles qui portent les œufs.

Deux pages du livre Sea Horse : The Shyest Fish in the Sea (source : Snopes)

Le groupe d’opposants y voit du «conditionnement social» et une «tentative de normaliser que les mâles peuvent être enceints». Une plainte similaire avait été déposée en 2022 et était restée sans suite, a reproché Moms for Liberty, qui est revenu à la charge cette année. Le conseil scolaire, lors de son audience de février, a choisi de rejeter la plainte.

Lien vers l’article original

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2023/02/27/hippocampe-modele-mauvaise-vertu