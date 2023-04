Le circuit Gilles-Villeneuve est ouvert, mais fermera durant deux mois cet été

La piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve (CGV), en plus du lien cyclable entre le parc Jean-Drapeau et la Rive-Sud, sont à nouveau accessible à la population pour la saison 2023. Les sportifs et automobilistes sont avisés cependant que des travaux de resurfaçage sont prévus cet été sur le circuit Gilles-Villeneuve. Il sera donc fermé durant plusieurs semaines cette année, notamment pendant la totalité des mois d’août et d’octobre.

Ces travaux sur la chaussée du CGV sont menés pour corriger l’ergonomie du circuit afin de respecter les normes de la Fédération internationale de l’Automobile (FIA). Les deux phases se produiront du 10 juillet au 1er septembre et du 25 septembre au 24 novembre. À noter que le circuit sera également fermé aux usagers du 29 mai au 24 juin en raison de la tenue du Grand Prix de Formule 1 de Montréal.

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) précise que le lien cyclable Rive-Sud demeurera ouvert durant toute la durée des travaux. Elle invite les usagers du CGV et de la piste à consulter les mises à jour sur son site web pour éviter les mauvaises surprises et les inconvénients.

Le parc Jean-Drapeau a aussi connu son lot de surprises cette semaine. Une nouvelle famille de sept renards, dont six renardeaux, a élu domicile dans le parc cette semaine.