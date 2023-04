Mort de Koray Kevin Celik: l’intervention policière jugée non conforme

Koray Kevin Celik est décédé le 6 avril 2017 à la suite d’une intervention policière non conforme, a conclu le rapport du coroner Luc Malouin, rendu public vendredi.

Éclairé par l’avis d’un expert en emploi de la force à l’École nationale de police du Québec (ENPQ), le coroner a statué que «la présente intervention n’a pas été faite en application des principes élémentaires d’une bonne intervention policière».

L’incident à l’issue funeste s’était déroulé sur le lieu de résidence des parents de la victime, à l’île Bizard. M. Celik était alors en visite chez eux. Au cours de la soirée du 5 avril, l’homme était devenu agité et avait tenté de prendre la route pour s’approvisionner en pilules pour dormir, bien que son état ne lui permettait pas de conduire.

Sa mère s’était interposée pour l’en empêcher avant que la situation ne dégénère et qu’elle fasse appel aux autorités pour obtenir de l’aide. La visite des forces de l’ordre a débouché sur une altercation mortelle pour M. Celik. Les policiers ont fait usage de la force pour maitriser l’homme alors âgé de 28 ans. Plusieurs coups de bâton télescopique lui ont notamment été assenés. Une fois au sol et menotté, Koray Kevin Celik ne respirait plus.

«Cette situation soulève une fois de plus la question de la formation continue des policiers. Dans le présent dossier, aucun policier n’avait reçu de formation en désescalade et en intervention auprès des personnes en crise malgré le fait qu’ils avaient plusieurs années d’expérience au SPVM», note le rapport.