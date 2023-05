Le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau ouvre aujourd’hui

Enfilez vos maillots de bain ! C’est à partir d’aujourd’hui que les Montréalais et les touristes de passage dans la métropole pourront faire leur premier plongeon de la saison au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, qui ouvre ses portes.

Dans un premier temps – soit du 27 mai au 11 juin – la piscine récréative chauffée du site sera accessible seulement la fin de semaine. Dès le 17 juin, celle-ci sera ouverte tous les jours de la saison estivale.

La Société du parc Jean-Drapeau indique qu’à partir du 29 mai, le bassin accueillera les visiteurs du lundi au vendredi pour la pratique de la nage en longueur, et ce jusqu’à la fin de l’été.

Des activités et événements sportifs

Pour les nageurs les plus téméraires, des tremplins seront installés afin de pouvoir prendre un peu de hauteur et exécuter des sauts et plongeons, en plus du bain libre et de la nage en longueur.

Pour les familles, une zone de jeux d’eau sera aménagée en bordure de la piscine et lors des journées Dimanches familles, une structure gonflable flottante sera déployée sur les eaux de la piscine récréative, offrant un parcours ludique pour les plus petits.

La saison estivale du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau sera également marquée par la tenue de plusieurs événements sportifs tels que le Festival national junior de plongeon et le Championnat canadien U19 de water-polo.

Les jeunes de 6 à 17 ans auront par ailleurs l’opportunité de s’initier aux sports nautiques dans le cadre de La Tournée dans l’eau qui aura lieu le 30 juillet.

L’escalade s’invitera également au menu avec la compétition Psicobloc, qui s’imbriquera au programme du 1er au 4 septembre. D’autres activités seront ajoutées, précise la Société du parc. L’ensemble de la programmation peut-être consulté en cliquant ici.