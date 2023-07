Ensemble Montréal veut multiplier les installations dédiées à la planche à roulettes

Ensemble Montréal dit observer un engouement pour la planche à roulettes, le patin à roues alignées ou encore les trottinettes. Le parti d’opposition à l’hôtel de ville demande à l’administration Plante de multiplier les installations dédiées à la pratique des sports sur roues.

Selon le Plan directeur du sport et du plein air urbains de la Ville de Montréal 2018-2028, 41% des jeunes Montréalais pratiquent le patin à roues alignées, 33%, la planche à roulettes, 28% la trottinette. Or, la majorité d’entre eux considèrent que les infrastructures de planche à roulettes sont mal adaptées à leurs besoins, peut-on notamment lire dans la motion d’Ensemble Montréal qui sera présentée lors de la prochaine séance du conseil municipal le 21 août.

Si on compte près d’une trentaine de planchodromes sur l’île de Montréal, ceux-ci ne sont pas répartis sur l’ensemble du territoire. De plus, le TAZ Skatepark est la seule infrastructure intérieure qui permet aux amateurs de pratiquer les sports sur roues à longueur d’année. D’ailleurs, son achalandage aurait plus que doublé entre 2013 et 2019, ce qui témoigne de l’attrait pour ce type d’installations, fait valoir Ensemble Montréal, qui soutient également que l’entrée de la planche à roulettes aux Jeux olympiques d’été de 2020 ait donné un nouveau souffre à la popularité du sport.

Le conseiller du district de Bois-de-Liesse, Benoit Langevin, qui pratique la planche à roulettes depuis son jeune âge, pense que la Ville de Montréal a tout à gagner à les favoriser. «Les sports sur roues s’accompagnent souvent d’une philosophie axée sur l’entraide et attirent des citoyens de toutes les générations», affirme-t-il.

Par ailleurs, Ensemble Montréal demande à l’administration Plante de développer des ententes avec des partenaires dans plusieurs secteurs de la métropole pour transformer des bâtiments en planchodromes intérieurs près d’établissements scolaires, comme ça a été fait dans le cadre du Programme JM Court de l’école Jeanne-Mance.

Alors que le prix d’entrée au TAZ Skatepark est de 12,50$ à 17$ par personne durant l’hiver, Ensemble Montréal propose de rendre accessibles gratuitement des plages horaires. Au début de l’été, le comité exécutif de la Ville de Montréal a édicté une ordonnance afin d’octroyer 300 billets gratuits à des jeunes de 17 ans et moins issus de milieux défavorisés afin qu’ils profitent des installations du TAZ.

Dans le but d’assurer la qualité des installations des sports de roues, Ensemble Montréal invite également l’administration à se doter d’une Stratégie de développement des infrastructures de sport sur roues en pratique libre comme c’est le cas à Vancouver et Melbourne.