Extorsion: deux arrestations à Laval grâce au projet Vigilance

Deux individus ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un acte de violence contre un commerce, illustrant l’efficacité du projet Vigilance selon le Service de police de Laval (SPL).

Le projet Vigilance a été annoncé le 3 décembre. Il vise à prévenir les actes d’intimidation, d’extorsion et de violence dans les établissements licenciés, les restaurants et commerces de Laval.

Dans la nuit du 6 décembre, les agents du SPL ont procédé à l’arrestation de David Dushimilimana, 22 ans, et Abraham Bilongo Kisoba, 19 ans. Selon la police, ils s’apprêtaient à commettre un acte de violence près d’un «endroit d’intérêt». L’acte en question et l’individu ou le commerce visés n’ont pas été précisés.

Les deux hommes font face à plusieurs accusations, notamment pour possession et transport d’une arme à feu prohibée sans permis. Une arme à feu a été saisie lors de l’intervention. Les suspects demeurent détenus après leur comparution, et leurs dossiers seront examinés par la Cour du Québec.

Le SPL note qu’Abraham Bilongo Kisoba possède des antécédents en matière d’armes à feu et faisait l’objet d’une interdiction de possession d’armes au moment de l’arrestation.

Appel à la collaboration des commerçants

Le SPL encourage les commerçants et entreprises victimes d’extorsion à se manifester. Ces derniers ne sont pas considérés comme des criminels, mais comme des victimes.

La police de Laval a lancé le projet Vigilance après avoir noté une augmentation des cas d’extorsion, visant notamment le groupe criminel «Les Grecs» de Chomedey. Le SPL n’a pas précisé si Dushimilimana ou Bilongo Kisoba étaient affiliés à ce groupe.

