Laval achètera le Golf Ste-Rose pour 12,5 M$

La Ville de Laval a annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars pour l’acquisition du terrain du Golf Ste-Rose, un site de 52 hectares situé en bordure de la rivière des Mille Îles. Ce projet vise à transformer cet espace en un vaste parc naturel, devenant ainsi l’un des plus importants espaces protégés du nord-ouest de Laval.

L’offre d’achat pour le Golf Ste-Rose a été officialisée lors de la séance du conseil municipal du 3 février. Pour ce faire, la Ville de Laval bénéficie d’un soutien financier de 4,5 millions de dollars de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du gouvernement du Québec. Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Chantal Rouleau.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, rappelle que l’achat vise à protéger cet espace vert alors que des promoteurs souhaitaient y construire des logements.

«Le terrain du Golf Ste-Rose, dont la superficie équivaut à environ 75 terrains de soccer, représente une occasion exceptionnelle pour le nord-ouest de notre île. Alors que certains souhaitaient y faire du développement immobilier, nous avons choisi de le protéger, de le mettre en valeur et surtout de le rendre accessible à la population», dit-il.

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la CMM, a également exprimé son soutien, affirmant que ce projet contribue à la création d’un réseau de parcs métropolitains.

Encore deux saisons de golf

La Ville de Laval a prévu de louer le site à l’entreprise Golf Ste-Rose jusqu’au 30 novembre 2027. Les golfeurs pourront donc s’y exercer pour deux saisons supplémentaires.

Durant cette période, une démarche participative sera mise en place pour imaginer l’avenir du site avec la communauté, selon la Ville. Les citoyens et les organismes locaux seront invités à participer à cette réflexion, dont les détails seront disponibles cet été sur la plateforme repensonslaval.ca.

Renforcement de la biodiversité et de la résilience climatique

Le secteur du Golf Ste-Rose fait partie d’un réseau stratégique d’espaces naturels à Laval, selon le maire Boyer. Son acquisition permettra de créer un corridor écologique le long de la rivière des Mille Îles. Ce projet offre également un potentiel de restauration des marais et des zones humides, renforçant ainsi la résilience de Laval face aux changements climatiques.

Depuis 2021, Laval a investi plus de 106 millions de dollars dans la protection et la mise en valeur de milieux naturels. Cette somme a notamment servi à l’acquisition de l’île Locas, située à proximité du Golf Ste-Rose.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.