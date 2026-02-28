Un rassemblement pro-armes à Québec

Alors que le Premier Ministre Mark Carney annonçait, le mois dernier, son programme de rachat d’armes à travers le pays, de nombreux propriétaires d’armes ont exprimé leur désaccord. Plusieurs d’entre eux se sont rassemblés devant l’Assemblée Nationale, samedi, dans le but d’exprimer leur mécontentement avec le programme offert par Carney et adopté par Québec.

Les organisateurs du rassemblement, la Coalition Canadienne pour le droit aux armes à feu, ont donné rendez-vous à leurs sympathisants vers 10h. Ils espéraient obtenir environ 5000 participants.

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«Nos armes ne sont pas à vendre»

Sophie Béland, directrice générale pour le Québec de la coalition, souhaite passer un seul message: «Nos armes ne sont pas à vendre».

Rappelons que le programme annoncé par Ottawa au début du mois dernier a pour but de racheter toutes armes bannies, tel que certains modèles d’armes d’assaut. Le gouvernement offre aux propriétaires la chance d’inscrire leurs armes en échange d’argent, variant de 1337$ et 2819$. Les propriétaires concernés ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire.

Avec ce programme, le gouvernement Carney estime pouvoir racheter jusqu’à 136 000 armes à feu de style d’assaut à travers le Canada. Jusqu’à présent, le Québec est la seule province à avoir collaboré avec le gouvernement fédéral dans le cadre du programme.

Une «gifle» pour les survivants

PolySeSouvient, un organisme composé de survivants et de familles des victimes de fusillades de masse, condamne le rassemblement.

«Il est scandaleux que le lobby des armes canadien aille de l’avant avec une grande manifestation à Québec pour promouvoir la possession légale d’armes d’assaut de type militaire. L’objectif de cet événement est defaire échouer l’interdiction fédérale des armes d’assaut ainsi que le programme de rachat, actuellement en cours, visant à retirer de la circulation les armes prohibées», s’exprime l’organisme à travers un communiqué.

Le 10 février dernier, huit victimes sont décédées après une fusillade suscitée dans une école de Tumbler Ridge, en Colombie Britannique. Deux armes à feu, un fusil et une arme de poing modifiée, avaient été trouvées sur la scène de crime par les policiers.

«Ce rassemblement a lieu seulement 18 jours après la pire fusillade de masse dans une école au Canada impliquant des enfants», déplore l’organisme PolySeSouvient. «Le moment choisi pour ce rassemblement en faveur des armes à feu, les justifications avancées et l’atmosphère festive qui y régnera seront sans aucun doute perçus comme une gifle par de nombreux survivants de fusillades de masse, ainsi que par tous ceux dont la vie a été bouleversée à jamais à cause de l’accès facile aux armes à feu, surtout aux armes d’assaut.»