STM: un taux d’absentéisme de 25%, «énorme pression» sur les opérations

La Société de transport de Montréal (STM) doit composer avec un taux d’absentéisme de 25% chez ses employés, dans la foulée du coronavirus qui frappe durement la métropole. La situation met actuellement «une énorme pression» sur les opérations quotidiennes, selon un membre du conseil d’administration.

«Dans les faits, on livre environ 80% de notre service en pointe, mais avec 75% de nos employés. On a vraiment besoin de tous les employés disponibles pour y arriver», a expliqué lundi soir le vice-président du C.A de la société de transport, Craig Sauvé, en réponse à un citoyen qui se disait «inquiet» pour la sécurité des employés actuellement.

M. Sauvé, qui est aussi conseiller dans l’arrondissement du Sud-Ouest, ajoute que plusieurs employés sont réaffectés à des tâches essentielles, dont le nettoyage des véhicules «qui a doublé» depuis le début de la crise sanitaire en cours.

«Pour le moment, la STM continue à offrir le service avec un taux d’absentéisme de quand même 25%. Cela met une énorme pression sur les opérations.» -Craig Sauvé, vice-président du conseil d’administration

Au-delà des investissements à réaliser en transport collectif pour relancer le secteur après la pandémie, la STM aura surtout besoin de ses ressources humaines, dit l’élu municipal. «Tous les employés qui sont aptes au travail, en vertu bien sûr des recommandations de la santé publique, on a besoin qu’ils se présentent au travail», lance Craig Sauvé.

Hier, Métro rapportait que des policiers du SPVM et des inspecteurs de la STM exigent qu’une enquête soit entamée «d’urgence» sur les risques de contamination dans le métro, alors que deux agents patrouillant dans le réseau ont été atteints de la COVID-19, dont un serait présentement dans un état critique.

Des caméras sur les bus de la STM?

Par ailleurs, la Ville de Montréal a adopté lundi soir une motion pour donner le mandat à la Commission sur les transports d’étudier la possibilité d’équiper de caméras les autobus de la STM qui utilisent des voies réservées.

«Ce sont des dossiers comme ça auxquels les gens ne pensent pas parfois, mais qui ont un impact majeur pour changer la mobilité. Je suis certain que d’ici deux ans, ce sera une réalité normale sur les bus urbains, partout en Amérique du Nord.» -Marvin Rotrand, conseiller de Snowdon, qui est derrière la motion

Il dit vouloir lutter contre le stationnement illégal et les automobilistes qui utilisent les voies réservées pour «éviter la congestion». Un projet-pilote similaire tenu dans les derniers mois à New York sur trois lignes de bus empruntant des voies réservées a permis d’augmenter de 25% l’achalandage en heure de pointe, en plus de hausser de plus de 30% la vitesse commerciale des autocars.

Appelé à réagir, le responsable de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell, a pour sa part bien accueilli la nouvelle. «On veut plus d’efficacité et de fluidité dans nos voies réservées. Et pour y arriver, ça prend un meilleur contrôle, juge-t-il. C’est déjà un élément qui est considéré par nos équipes, et par la STM. Le Forum de la Commission sur les transports sera un bel endroit pour en discuter.»

M. Caldwell note toutefois que «certains obstacles» demeurent à l’implantation de cette mesure «dans un contexte montréalais». Parmi eux, les changements à faire au code des procédures pénales, ou encore au code de la sécurité routière. «Ceci étant dit, ça vaut la peine de le considérer», nuance l’élu.