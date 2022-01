La communauté ukrainienne canadienne retient son souffle

Dans l’appréhension devant les tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine ces derniers jours, la communauté ukrainienne de Montréal et d’ailleurs au pays se mobilise et participe à l’aide internationale pour soutenir leur communauté.

Le Congrès ukrainien canadien (CUC) participe en ce moment à des discussions avec Ottawa afin d’identifier le rôle joué par le Canada en tant que partenaire et allié de l’Ukraine. Le CUC invite également le gouvernement fédéral à mettre en place des mesures défensives et des sanctions sur les fonctionnaires russes, comme ses alliés occidentaux.

«Les gens à travers la communauté sont stressés et inquiets face à ce qu’ils voient aux nouvelles. Ils ne paniquent pas parce que malheureusement cela fait huit ans que la situation dure en Ukraine et ils se sont en quelques sortes habitués à vivre sous cette pression exercée par la Russie. Mais ils se préparent; ça reste une situation tout de même effrayante», explique Ihor Michalchyshyn, directeur de Congrès canadien ukrainien.

Sur Twitter, on retrouve le #standwithUkraine (Je soutiens l’Ukraine) réutilisé par le Congrès le weekend dernier, qui a été repris dans plus de 570 gazouillis seulement lundi.

Événements culturels sur pause à Montréal

À cause des tensions actuelles, les évènements culturels pour la communauté ukrainienne à Montréal sont sur «pause».

Greg Bedik, président de l’association St Volodymyr et organisateur principal du festival ukrainien de Montréal, estime qu’il est difficile d’organiser des évènements culturels «quand tout notre temps est pris par la situation en Ukraine».

«C’est difficile, d’habitude on a déjà commencé à organiser le festival ukrainien à Montréal pour 2022 qui commence normalement début septembre. Donc c’est mis de côté un petit peu», confie-t-il.

Tous les ans, le festival ukrainien prend place à Montréal et présente divers talents ukrainiens, canadiens et québécois – danseurs, choristes, comédiens, musiciens et artistes – ainsi que des invités spéciaux venus d’Ukraine. Les festivaliers peuvent visiter différents kiosques afin de se familiariser avec la cuisine et les oeuvres d’art d’origine ukrainienne. En 2021, le festival a été annulé et en 2020, il se déroulait en ligne.

Des tensions permanentes

Depuis la révolution pro-occidentale du Maïdan et l’annexion de la Crimée par le président russe, Vladimir Poutine, huit ans plus tôt, l’est de l’Ukraine est le théâtre d’une guerre entre des séparatistes soutenus par la Russie et sa propre armée.

Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de soldats ont été déployés à la frontière ukrainienne. Cela fait déjà deux mois qu’il y a des activités militaires constantes de la part des Russes et de leurs alliés à proximité des frontières ukrainiennes, ce qui laisse craindre une invasion de la part de la Russie en Ukraine.

L’Occident a déjà commencé à réagir militairement pour renforcer leur défense: l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a placé des forces, des navires et des avions de combat en Europe de l’Est. Néanmoins, la Russie nie toute intention malfaisante à l’égard de l’Ukraine et se dit menacée par le renforcement de l’OTAN dans la région.

Moscou a par ailleurs commencé à envoyer un nombre indéterminé de soldats au Bélarus pour des exercices de préparation au combat aux frontières de l’Union européenne (UE) et de l’Ukraine.