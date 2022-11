L’Opération Nez rouge revient en force au Canada et au Québec

L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 39e campagne de raccompagnement annuelle et revient en force au Canada dans environ 75 communautés, dont une cinquantaine au Québec. En effet, du 25 novembre au 31 décembre 2022, les automobilistes pourront compter sur une option supplémentaire pour un retour en toute sécurité après leurs soirées festives.

Opération Nez rouge, c’est quoi?

C’est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année.

Du soutien de toute part pour l’Opération

L’initiative bénéficie du soutien de plusieurs partenaires notamment Desjardins et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

«Nous sommes fiers de faire partie de l’aventure une fois de plus cette année et soulignons le travail des bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible», mentionne Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l’exploitation de Desjardins Groupe d’assurances générales.

«Il est important pour la SAAQ de soutenir l’Opération Nez rouge, puisque nous poursuivons un objectif commun: rendre les routes du Québec plus sécuritaires», affirme Denis Marsolais, président d’honneur de la 39e campagne de l’Opération Nez rouge et président-directeur général de la SAAQ. Celui-ci a d’ailleurs appelé à la prudence et à la vigilance lors de la conduite, surtout après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue.

Enfin, pour propulser ce message, l’Opération Nez rouge pourra compter sur l’humoriste Mathieu Dufour, un bénévole d’expérience ayant porté le populaire dossard rouge pendant plusieurs années.

Grâce au thème «Tu pourras pu t’en passer», la nouvelle campagne publicitaire souligne l’esprit rassembleur de l’Opération Nez rouge et l’expérience unique vécue autant par les bénévoles que par les personnes utilisatrices du service. À travers ses différentes déclinaisons, le message vise à inciter la population à contribuer au succès de la campagne annuelle, soit en appelant le 1 866-DESJARDINS ou encore en participant à une ou à plusieurs soirées de raccompagnement.