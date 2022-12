Le Petit Maghreb en liesse

Le Maroc a vaincu le Portugal en quart de finale ce matin au Qatar, devenant le tout premier pays africain à se rendre en demi-finale en Coupe du Monde.

En début d’après-midi, plusieurs centaines de partisans Marocains ont défilé et klaxonné dans les rues de la métropole pour célébrer la victoire.

Sur la rue Jean-Talon, dans le quartier surnommé «Le Petit Maghreb» dans un secteur délimité à l’ouest par le boulevard Saint-Michel et à l’est par le boulevard Pie-IX, quelques milliers de Montréalais ont envahi la rue.

L’enthousiasme était à son comble. Les drapeaux, les feux d’artifice, les chants, les cris de joie, étaient au rendez-vous. L’ambiance y était incroyable. Très animée, la foule a profité d’un magnifique après-midi ensoleillé.

L’enthousiasme était à son comble pour ses partisans

Mohamed-Mehdi Sounni avait de la difficulté à exprimer la joie qui l’habitait. «Je ressens une fierté indescriptible. On représente maintenant tous les Africains. Peu importe nos croyances, nous sommes unis».

Mohamed-Mehdi Sounni, au centre

Même son de cloche auprès de Bahar Ambar Had : «Heureux d’être en demi-finale. Nous sommes Algériens. L’Algérie et le Maroc, c’est la même chose lorsqu’on parle de soccer. Rien ne pourra plus nous arrêter pour atteindre la grande finale».

Bahar Amber Had, à droite

Rencontré un peu plus tôt en matinée pendant qu’il regardait le match, le conseiller municipal de Montréal-Nord d’origine marocaine, Abdelhaq Sari, affichait également sa fierté lorsque Metro l’a rejoint en après-midi. «Je suis à la fois content et fier de cette belle victoire. Je pense qu’on peut aller encore plus loin». Abdelhaq Sari s’est montré très impressionné par le gardien de but Yassine Bonou. «Cette belle équipe nous fait tous rêver afin de nous rappeler que l’impossible n’est ni canadien ni marocain. Allez allez Maroc», conclut-il.

Abdelhaq Sari bien concentré au premier rang du groupe de partisans marocains