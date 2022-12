Un nouvel établissement de détention à Montréal

Une nouvelle infrastructure carcérale pour femmes, évaluée à près de 400 M$, sera construite à Montréal sur une portion de terrain située entre l’actuel Établissement de détention Maison Tanguay et l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux).

Le nouvel établissement de 237 places remplacera l’Établissement de détention Maison Tanguay, qui a dû fermer en 2016 en raison de sa désuétude. Celui-ci sera démoli d’ici à l’été 2024.

«Ce que nous annonçons aujourd’hui, c’est non seulement la construction d’un nouvel établissement vraiment adapté à la réalité des femmes incarcérées, mais surtout la réalisation d’un projet qui pourra leur offrir de meilleures perspectives de réinsertion sociale grâce à un meilleur accès aux programmes et aux services dont elles ont besoin», explique François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie. «Ce projet améliorera également les conditions de travail du personnel correctionnel.»

Les travaux de démolition et de construction s’échelonneront de l’automne 2023 à l’été 2029. La population carcérale qui avait été transférée temporairement à l’Établissement de détention Leclerc de Laval devrait être accueillie dans le nouvel établissement dès 2030.