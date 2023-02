Le Ritz-Carlton Montréal, deuxième meilleur hôtel canadien

Le Ritz-Carlton Montréal serait le meilleur hôtel de la province québécoise et se classerait en deuxième position à l’échelle du pays, selon le classement annuel canadien de U.S News & World Report, Best Hotels 2022.

L’étude se base sur les avis d’experts de l’industrie du voyage, les avis de clients ainsi que les classements d’hôtels.

«Nous estimons que cette approche neutre rend nos classements plus utiles que de donner l’opinion personnelle de nos rédacteurs», affirme U.S News & World Report.

Au Québec, le luxueux établissement cinq étoiles trône sur le podium provincial, accompagné de l’Auberge Saint-Antoine à Québec en deuxième position et du Manoir Hovey à North Hatley à la troisième place.

À l’échelle canadienne, c’est le Rosewood Hotel Georgia à Vancouver qui remporte la première place, suivi du Ritz-Carlton Montréal et du 1 Hotel de Toronto.

Notons que plus de 35 000 établissements, dans plus de 400 destinations à travers les États-Unis, l’Europe, les Bermudes, le Mexique, le Canada et les Caraïbes ont été évalués dans le cadre de ce classement.

Outre ses chambres haut de gamme, le Ritz-Carlton, installé depuis 1912 sur la rue Sherbrooke, est réputé pour son prestigieux restaurant Maison Boulud ainsi que pour sa Cour des Palmiers, qui «ravive la tradition du service du thé», selon l’établissement.

Il faut compter environ entre 500 et 10 000 dollars pour s’offrir une nuitée au Ritz-Carlton Montréal, d’après le site internet de l’hôtel.