Après une interruption, le service reprend sur les lignes orange et verte

Le service a été interrompu sur les lignes orange et verte du métro en raison de la présence d’une personne non autorisée sur les voies. Le service devait initialement être arrêté pendant 20 minutes, mais l’a finalement été pendant plus de 40 minutes.

Sur la ligne orange, le service était interrompu entre les stations Berri-UQAM et Côte-Vertu, et sur la ligne verte, entre les stations Berri-UQAM et Angrignon.

Service normal du métro #stminfo P — Ligne Verte (@stm_Verte) March 1, 2023

Service normal du métro sur la ligne ORANGE. #stminfo V — Ligne Orange (@stm_Orange) March 1, 2023