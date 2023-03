L'été s'annonce sec et brûlant au Québec pour 2023.

Un été sec et brûlant prévu au Québec

Alors que le mercure augmente et que le printemps arrive à grand pas, le périodique américain Farmer’s Almanach (L’Almanach des fermiers) – spécialisé dans les prédictions météo au États-Unis et au Canada – prévoit un été sec et brûlant pour le Québec en 2023. À l’échelle canadienne, il n’y aurait qu’en Colombie-Britannique où les normales saisonnières seront ressenties puisque les températures augmenteront partout ailleurs.

Le périodique, un guide folklorique fournissant des prévisions météorologiques à long terme, estime que le niveau de précipitations sera en-dessous des moyennes, alors que les températures seront plus élevées que d’habitude. Ce mélange fera en sorte que des températures oscillant entre 32 et 37 degré Celsius seront communes.

De son côté, l’Ontario connaîtra un été humide avec des températures plus près des moyennes saisonnières. Les habitants des Prairies quant à eux «grilleront» sous le soleil cet été, mais connaîtront plus de précipitations qu’à l’habitude.