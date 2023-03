SAAQ: son président et son CA seront évalués, dit François Legault

Le premier ministre François Legault a précisé en conférence de presse le mardi 14 mars que le conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de même que son président-directeur général, Denis Marsolais, seront évalués prochainement à la suite des dysfonctionnements organisationnels constatés à la SAAQ au cours les dernières semaines.

«On ne peut pas penser qu’il n’y aura pas d’impacts sur les services en présentiel lorsqu’on ferme les bureaux pendant trois semaines, explique le premier ministre. Il y a eu un gros problème de planification à la SAAQ dans ce dossier, et je veux qu’il y ait une évaluation du travail du CA et du président de la SAAQ dans les prochaines semaines parce qu’il y a eu de graves lacunes de la part de la direction.»

Questionné au sujet du rôle de SAAQclic, le premier ministre rappelle que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, piloté par Éric Caire, agit surtout à titre de conseiller en matière de transformation numérique et d’accompagnateur à la transition et au développement de programmes au sein des différents ministères.

Les défis à court terme seront d’éliminer entièrement les files d’attente. À ce chapitre, il est désormais possible de consulter l’achalandage et l’évaluation du temps d’attente dans chaque point de service de la SAAQ. Bien que l’attente soit nulle à certains endroits, plusieurs autres affichent au-delà de 40 minutes d’attente alors que certains affichent une heure d’attente.