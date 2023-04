Verglas: plus de 300 000 clients sans électricité à Montréal

Le mélange de pluie verglaçante de vents qui frappe la métropole cause des dégâts. Vers 17h30 mercredi, plus de 300 000 clients d’Hydro-Québec se retrouvaient sans électricité. La situation a évolué rapidement alors que qu’un peu avant 14h, c’était environ 52 000 clients qui étaient privés de courant, soit six fois moins.

Si Hydro-Québec rapporte sur son site Web des interruptions de courant à de nombreux endroits sur l’Île de Montréal, l’Ouest-de-l’Île ainsi que les quartiers centraux semblent être plus touchés que l’est de la métropole.

Rappelons que Montréal doit recevoir mercredi entre 10 et 20 millimètres de verglas, selon Environnement Canada.

Dans l’ensemble du Québec, ce sont plus de 675 000 clients qui sont privés d’électricité. Montréal est la deuxième région la plus touchée, après la Montérégie.

De son côté, Hydro-Québec avait tweeté, mercredi matin, un avertissement que la météo pourrait causer des pannes dans plusieurs régions du Québec en raison du verglas.

La météo des prochaines heures pourrait causer des #pannes dans plusieurs régions du Québec en raison de précipitations de #verglas. Nous suivons l’évolution de la situation et seront prêts à intervenir dès que nécessaire.



Comment vous préparer? 👇https://t.co/iQC82VxPOm — Hydro-Québec (@client_hydro) April 5, 2023

Le SPVM très occupé

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme recevoir de nombreux appels en lien avec le verglas, que ce soit des explosions de ligne électrique où des branches tombées.

Ils estiment pour autant que cela ne nuit pas à leur capacité de répondre à temps au 911. Selon les informations de Métro, cependant, des citoyens ont attendu près d’une dizaine de minute avant de pouvoir parler à un agent en appelant au 911.

En point de presse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que la Ville s’assurerait que l’accumulation de la pluie verglaçante au sol serait repoussée vers les puisards et que les trottoirs seraient bien dégagés et salés.

Pluie verglaçante



Nos équipes travaillent actuellement sur le terrain. Pour toute urgence, les lignes téléphoniques suivantes demeurent disponibles 24h sur 24 :



– 911 : lorsque la santé ou la vie d'une personne est à risque

– 311 : interventions rapides ou prioritaires — Ville de Montréal (@MTL_Ville) April 5, 2023

En collaboration avec Alexis Drapeau-Bordage