Légère hausse des ventes résidentielles à Montréal en 2023

Les ventes résidentielles se chiffraient à 3 947 sur le territoire de la RMR de Montréal en mars 2023, ce qui correspond à une hausse de 3% par rapport à mars l’année dernière.

En effet, la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers chiffre à -28% les ventes pour ce mois dernier, soit le premier depuis septembre 2022 où la barre est au-dessus de -30%.

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) se réjouit de cette hausse dans le marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, qui n’est pas étrangère à la stabilisation des taux d’intérêt au pays.

«Bien que les incertitudes économiques soient loin d’être écartées, les ménages, tout comme les investisseurs, sont de plus en plus confiants et enclins à réaliser leur projet d’acquisition dans un contexte de stabilisation des conditions de financement, souligne le directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant. Même si les ventes sont encore en baisse, le ralentissement de cette baisse est un signe positif de stabilisation du marché.»

Les prix médians des copropriétés et des plex ont expérimenté une évolution positive de leur valeur, notamment avec une augmentation du prix médian des maisons unifamiliales situé à 20 000$. Les inscriptions des propriétés ont aussi augmenté, alors que 16 754 inscriptions ont été répertoriées sur le territoire de la RMR de Montréal en mars, ce qui correspond à une hausse de 62%. Les maisons unifamiliales composent la majorité des inscriptions.

Parmi les maisons à vendre à Montréal, une d’entre elle est en vente pour la somme de 6 488 888$, faisant d’elle une des plus dispendieuses sur l’île.