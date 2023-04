La chaleur printanière s’invite à Montréal

Chaussez vos sandales, enfilez vos shorts! La métropole s’apprête à traverser une vague de chaleur printanière dans les prochains jours. Soleil et douceur, voire chaleur, seront au rendez-vous et permettront aux Montréalais de sortir dans les parcs et sur les terrasses.

Après un début de printemps dans les normales de saison, dépourvu d’épisodes de douceur et marqué par le verglas ayant causé le plus de dégâts depuis la crise de 1998, Montréal devrait vivre ses premiers 20 °C dès jeudi. Ce 13 avril, il fera ainsi entre 21 °C et 22 °C, selon diverses prévisions météo. Le soleil sera également de la partie.

Ce vendredi, il devrait faire entre 18 °C et 19 °C, toujours avec du soleil. Pour la fin de semaine, les prévisions diffèrent. Environnement Canada annonce 13 °C samedi, avec du soleil, et 16 °C dimanche avec de la pluie. MétéoMédia prévoit 18 °C samedi et 20 °C dimanche, avec du soleil pour les deux journées.

Si cette vague de douceur est hâtive, il est plutôt habituel que Montréal connaisse ses premiers 20 °C au mois d’avril. Sur les 30 dernières années, 26 mois d’avril ont connu une température supérieure à 20 °C. Notons que trois des quatre mois d’avril sans 20 °C se sont passés ces cinq dernières années: en 2019, en 2020 et en 2022.

L’épisode de douceur ne devrait battre aucun record, mais la journée du 13 avril pourrait égaler le précédent record de 22 °C enregistré ce jour-là. Au mois d’avril, la température la plus chaude jamais relevée a été de 30 °C, le 27 avril 1990.

Ce beau temps touche la métropole alors que Montréal a traversé une tempête de verglas le 5 avril dernier. La température était alors de 0 °C, ce qui est 11 °C en dessous des normales saisonnières. La douceur printanière a ensuite repris le pas au fil de la semaine et il a ainsi fait 18 °C pour le lundi de Pâques, ce 10 avril.