Les PME montréalaises ont reçu plus de 20 M$ en soutien à la relance en 2022

Dans un contexte postpandémique de relâchement total des mesures de confinement, le réseau PME MTL a accordé un soutien total de 20,6 M$ à des entreprises montréalaises en 2022.

Cette importante somme a été répartie en prêts et subventions dont plus de 4000 entreprises ont bénéficié. Le secteur du commerce de détail a été le plus aidé, suivi par celui du développement industriel et durable. Environ 15% des accompagnements financiers ont servi à la commercialisation d’innovations.

PME MTL rappelle que 2022 a été l’année où le réseau s’est redirigé vers sa mission première, après avoir aidé de façon urgente les petites entreprises à faire face à la pandémie et à ses conséquences en 2020 et 2021. PME MTL réalise une «contribution inestimable à la relance verte, durable et inclusive de Montréal», a soutenu le responsable du développement économique au comité exécutif de Montréal, Luc Rabouin.

Une somme totale de 38,3 M$ a été distribuée en subventions d’urgence liées à la pandémie en 2022. Cette somme constitue la moitié de ce qui a été distribué en subventions d’urgence en 2021, et le quart de celles distribuées en 2020. PME MTL a donc investi au total plus de 200 M$ dans les entreprises montréalaises pour les aider à traverser cette période de turbulences.

En 2022, les entreprises œuvrant dans les domaines de la fabrication, des services d’hébergement et de restauration, des services professionnels, scientifiques et techniques, du commerce de détail, ainsi que des arts, spectacles et loisirs sont celles qui ont le plus sollicité les services et conseils offerts par PME MTL.