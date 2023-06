Une semaine pluvieuse et enfumée à Montréal

La vague de chaleur pesante qui s’est abattue sur la métropole la semaine dernière fait maintenant place à des températures plus basses et des précipitations, en plus de l’avertissement de smog causé par les feux de forêt faisant rage dans la province.

Cette semaine, des averses sont à prévoir alors que les températures iront de 16°C à 23°C. De la pluie est prévue mardi, jeudi et vendredi, en plus de dimanche, avec des températures respectives de 21°C, 17°C, 19°C, et 21°C, selon Météo Média.

Bien qu’il n’y ait pas de précipitation à l’horaire pour mercredi, les nuages persisteront et la température descendra jusqu’à 16°C. Bonne nouvelle pour samedi toutefois: le soleil sera au rendez-vous, malgré quelques nuages, et le mercure indiquera 23°C.

Durant la nuit de samedi à dimanche, les températures ne monteront pas au-dessus de 15°C, et elles descendront jusqu’à 10°C pour celles de jeudi et vendredi.

Environnement Canada a émis un avertissement de smog pour la métropole, en raison des feux de forêt faisant rage en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord.