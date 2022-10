Des conseils juridiques gratuits offerts par téléphone ce weekend

La nouvelle édition de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 39e édition.

Cette fin de semaine, de 9h à 16h, la population aura l’occasion de recevoir des conseils juridiques gratuits offerts par téléphone par des avocats et des notaires bénévoles.

L’année dernière, plus de 4 000 appels ont été reçus et traités dans le cadre de cette initiative, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), indique le JBM.

D’après les statistiques du JBM, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions ont fait partie des domaines populaires auprès de la population.

La Clinique juridique téléphonique est «un bel exemple de projets qui font une réelle différence dans la vie des Québécois.es.», souligne Me Alexandra Paquette, présidente du JBM, par voie de communiqué.

En matière de justice, le Barreau juge également qu’il est important de se centrer sur les besoins des citoyens.

Pour obtenir de l’information, appelez la Clinique juridique téléphonique du JBM les 22 et 23 octobre en composant le 1 844 779-6232.