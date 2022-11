Un employé d’Hydro-Québec accusé d’espionnage pour la Chine

Un employé d’Hydro-Québec accusé d’espionnage au profit de la Chine comparaîtra demain au palais de justice de Longueuil, à la suite d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Yuesheng Wang, 35 ans, aurait obtenu des secrets industriels lors de son emploi à Candiac au sein de la société d’État.

«Alors qu’il était à l’emploi d’Hydro-Québec, il est allégué que M. Wang aurait obtenu des secrets industriels avec l’intention d’en faire profiter la République populaire de Chine, au détriment des intérêts économiques du Canada», peut-on lire dans le communiqué de la GRC.

Une enquête avait été entamée en août dernier par l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN) à la suite d’une plainte effectuée par la Direction de la sécurité corporative d’Hydro-Québec. M. Wang aurait ainsi obtenu les informations auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions.

Il fait face à quatre chefs d’accusation: obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d’ordinateur, fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public.

La GRC a pour mandat de détecter et de perturber les tentatives d’ingérence étrangère. Elle enquête sur les activités menées par des individus qui constituent potentiellement un risque pour les institutions et l’économie du Canada.

«Hydro-Québec fait partie des infrastructures essentielles et constitue un intérêt stratégique à protéger, explique la GRC par voie de communiqué. La GRC et ses partenaires collaborent avec les secteurs à risque pour que le Canada améliore sa réponse et sa résilience face à cette menace.»