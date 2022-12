Tempête: les pannes de courant touchent moins Montréal

La région de Québec est plus touchée avec 84 000 pannes

La région de Montréal est moins touchée par les pannes d’électricité que Québec lors de la tempête que la province connait actuellement. Quelque 16 684 foyers subissent une coupure de courant depuis hier et les équipes d’Hydro-Québec s’affairent à rétablir la situation.

La région de Québec avec 84 000 arrêts d’alimentation est la plus touchée. Suivent l’Outaouais (34 000) autant en Montérégie, les Laurentides 32 000 et enfin l’Estrie 25 000. La force des vents combinée à la végétation expliquerait que toute région autour de la ville de Québec soit plus affectée que les autres régions selon les responsables d’Hydro-Québec.

Au total, 1100 travailleurs sont à pied d’œuvre pour rétablir l’électricité. Mais, prévient le vice-président exécutif et chef de l’exploitation et l’expérience client, Éric Fillion, «il y a des pannes qui vont se poursuivre au-delà de Noël dans des régions reculées». Lors d’une conférence de presse ce vendredi, il précise que les techniciens vont procéder par ordre de priorité. Les hôpitaux, les CHSLD, les établissements de santé ou de services publics seront en haut de la liste.

Les conditions météorologiques, encore difficiles, compliquent la progression du travail des techniciens d’Hydro, note les responsables. «Il y a de nouvelles pannes qui surviennent actuellement», indique M. Fillion qui invite à la patience.

Malgré tout, le réseau de distribution reste relativement intact, selon les responsables, en dépit de la tempête. Le seul impact enregistré pour l’heure se situe sur le réseau d’exportation de la compagnie.