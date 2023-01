Le Canada célèbre la journée nationale de la jupe à rubans

Le Canada célèbre ce mercredi la journée nationale de la jupe à rubans, une première dans le pays. Désormais, le 4 janvier sera l’occasion pour les Canadiens de célébrer les cultures, les traditions et les histoires des Autochtones.

Cette journée tire son origine de l’histoire d’Isabella Kulak, membre de la Première Nation de Cote, en Saskatchewan: lors d’une journée où les élèves de son école primaire étaient invités à revêtir une tenue de soirée, Isabella a été humiliée pour avoir porté sa jupe à rubans. Ces jupes à rubans sont traditionnellement portées par les membres des Premières Nations.

«La protection des traditions particulières et profondément personnelles des communautés autochtones et la sensibilisation à leur sujet sont essentielles pour que nous progressions vers la réconciliation en tant que société et que nous établissions des relations qui reposent sur le respect mutuel et la compréhension», a déclaré le premier ministre Trudeau dans un communiqué.

Faisons-nous le porte-voix des Autochtones et mettons fin au racisme et à la discrimination pour bâtir une société meilleure pour tous. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

La journée nationale de la jupe à rubans a été adoptée à l’unanimité par le Parlement le mois dernier, la Journée nationale de la jupe à rubans.