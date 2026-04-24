Billets d’avion: attention aux prix trop beaux pour être vrais

L’Office de la protection du consommateur alerte les voyageurs sur une recrudescence de plaintes concernant des billets d’avion à des prix attractifs, mais trompeurs. Ces pratiques, qui ne respectent pas la Loi sur la protection du consommateur (LPC), peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour les consommateurs.

Avec la hausse actuelle des prix du pétrole, le coût des billets d’avion a considérablement augmenté. Ce contexte a favorisé l’émergence de sites de réservation aux pratiques douteuses, promettant des tarifs alléchants qui s’avèrent souvent inaccessibles. L’Office a récemment condamné Flights & Holidays UK LTD, une entreprise britannique gérant les sites TravelJunction.ca et Click2book.ca, pour de telles pratiques.

Les consommateurs se plaignent de recevoir des notifications de la part des commerçants, peu avant leur départ, les informant que leurs réservations ne peuvent être honorées. Ils se voient alors proposer d’autres billets, nécessitant un paiement supplémentaire de plusieurs centaines de dollars. En cas de refus, les voyageurs sont confrontés à des conditions de non-remboursement ou à des pénalités d’annulation élevées.

Protection des consommateurs

L’Office rappelle que toute réservation non honorée doit être remboursée. Les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements s’exposent à des recours civils et pourraient être tenues de payer des dommages. Il est illégal d’exiger un prix supérieur à celui annoncé initialement.

Pour les achats effectués en ligne, les consommateurs peuvent demander à la compagnie émettrice de leur carte de crédit de procéder à une rétrofacturation si le site de réservation refuse de rembourser. Cette protection est inscrite dans la LPC. L’Office encourage les consommateurs à déposer une plainte pour être guidés dans les démarches à suivre.

Agents de voyages: une protection fiable

L’Office recommande de faire appel à des agents de voyages titulaires d’un permis du Québec, qui sont encadrés par la LPC et la Loi sur les agents de voyages. Ces agents offrent une protection automatique et gratuite par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), garantissant un remboursement ou une indemnisation en cas de problèmes imprévus.

Pour vérifier la légitimité d’un agent de voyages, il est conseillé de rechercher la mention « Titulaire d’un permis du Québec » et de vérifier cette information via l’outil de l’Office de la protection du consommateur.

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