Québec recommande fortement le port du masque

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. / Josie Desmarais/Métro

Alors que les urgences des hôpitaux débordent en raison des virus qui circulent en plus de la COVID-19, Québec recommande le port du masque. La province emboîte ainsi le pas à d’autres provinces au Canada, comme l’Ontario, qui avait déjà émis des recommandations en ce sens.

Le masque devrait être porté dans tous les lieux publics, estime la Santé publique du Québec. Les écoles et les garderies sont toutefois des exceptions. Il est important de s’isoler en cas de fièvre, rappelle-t-on, et de se laver les mains fréquemment.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe circulent abondamment au Québec. La situation touche particulièrement les enfants et les adolescents. Conséquemment, les unités de soins pédiatriques débordent. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, admet que la montée des autres virus est plus préoccupante que celle de la COVID-19 à l’heure actuelle.

Vous voulez avoir de beaux partys de Noël? Allez vous faire vacciner maintenant. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

«On vient d’entrer dans la saison de la grippe, qui pourrait être plus virulente cette année», prévient le directeur national de santé publique, Luc Boileau. Les trois virus qui circulent constituent selon lui un «cocktail explosif».

Québec n’a pas envisagé d’imposer le port du masque obligatoire, confirme Christian Dubé. Freiner la circulation du virus, «c’est une responsabilité citoyenne», selon lui. «Les gens ont pris conscience cet été, lors de la septième vague, que c’était leur responsabilité et pas seulement une responsabilité gouvernementale, explique-t-il. On fait confiance au Québécois de saisir l’ampleur du cocktail de virus auquel on fait face.»