La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde. Sous ses allures glamour se cachent des organisations salissantes et inhumaines, où tous les coups sont presque permis pour défier l’impitoyable concurrence de la garde-robe. En bout de ligne, des magasins accueillants nous incitent à acheter à petit prix et en abondance afin de suivre l’enchaînement des tendances. Dans l’ambiance joviale d’un Zara, d’un H&M ou autre Top Shop, difficile d’imaginer les conditions de fabrication qui précèdent ces beaux étalages…

Pour sensibiliser les gens aux enjeux éthiques et environnementaux qui entourent leur penderie, Léonie Daignault-Leclerc vient de publier un livre intitulé «Pour une garde-robe responsable» aux éditions La Presse. Cette designer spécialisée en mode durable et fondatrice d’une marque de vêtements écologiques fabriqués au Québec veut montrer qu’il est possible de changer son impact environnemental sans renoncer au plaisir de s’habiller.

Voici les 6 conseils proposés (développés et illustrés) dans son livre:

Acheter auprès d’entreprises éthiques

S’assurer de la transparence d’une marque et apprendre à lire ses étiquettes permet de ne pas encourager l’exploitation des hommes, des femmes et parfois même des enfants qui fabriquent nos vêtements dans les pays où les usines sont délocalisées.

Opter pour des matériaux écologiques

Favoriser les matières intrinsèquement écologiques ou celles qui ne sont «pas si pires» comme les fibres naturelles, biologiques ou recyclées est un petit geste à grand impact pour l’environnement.

Trouver une alternative aux produits d’origine animale

Acheter des vêtements véganes – qui ne sont pas composés de matières d’origine animale –, c’est dire non à la cruauté et la maltraitance qui en découlent et s’ouvrir à une panoplie d’alternatives toutes aussi élégantes et confortables. Cuir d’ananas, soie d’Amérique, tissu de liège: la mode sans souffrance, c’est encore plus tendance!

Acheter malin

Quand on sait où le faire, acheter local ou d’occasion n’implique pas forcément de concessions, ni au niveau du choix, ni au niveau du prix. On apprend aussi à repérer les pièces de qualité, celles qui vont résister au temps et qu’on ne devra pas remplacer après deux saisons.

Chérir sa garde-robe

Quelques conseils bien avisés permettent d’acheter des vêtements qu’on portera longtemps et d’éviter les achats compulsifs qui croupiront au fond d’un placard. On privilégie notamment les coupes adaptées à notre morphologie et les pièces qui s’agencent bien entre elles afin de les porter de multiples façons, sans s’en lasser!

Prendre soin de ses vêtements de façon écoresponsable

Certains produits et techniques d’entretien permettent de préserver ses habits plus longtemps. Balles de lavage, détergent écolo, séchage naturel et même congélation du denim peuvent prolonger la vie de nos nippes favorites… et la santé de notre portefeuille en prime!

Pour une garde-robe responsable, Léonie Daignault-Leclerc, 30$, aux éditions La Presse