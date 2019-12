Huit marques de cosmétiques québécoises à adopter les yeux fermés

Soyez fiers de consommer local et d’encourager les entreprises québécoises qui développent des soins innovants et limitent leur empreinte environnementale en utilisant des ingrédients sains et en travaillant avec beaucoup d’amour!

Énamour

Pour encourager le minimalisme jusque dans la salle de bain, Énamour propose une gamme de produits adaptés à tous les membres de la famille, avec des odeurs neutres et des propriétés diverses. Développées dans un laboratoire tout près de Montréal, ces belles bouteilles recyclables contiennent des soins composés d’ingrédients locaux et biologiques.

Pravi

Les cosmétiques Pravi sont le pari audacieux de deux amies soucieuses d’offrir aux consommateurs des produits «sans compromis»: aussi bons pour la peau que pour la planète. Ils ne comportent pas d’ingrédients toxiques ou d’eau, qui sert à «remplir» jusqu’à 80 % des crèmes régulières. À la place, du gel d’aloe vera et des hydrolats sont la garantie que tout ce qui est contenu dans le pot a des propriétés bénéfiques pour la peau.

Deux Cosmétiques

Initiée à l’art de la savonnerie au cours d’un voyage au Chili, la fondatrice de Deux Cosmétiques souhaite offrir aux Québécois un choix plus complet de cosmétiques responsables. Pari réussi, grâce au développement d’un circuit de production raccourci pour fabriquer des produits à base d’ingrédients principalement biologiques et équitables. En plus, les emballages des savons sont faits de papier ensemencé.

Cocooning Love

L’entreprise familiale Cocooning Love développe des soins 100 % naturels dans des emballages au design particulièrement attractif. Cette gamme de produits à la fois glamour, éthique et accessible prouve que les cosmétiques naturels et la coquetterie font bon ménage. La marque propose des articles originaux comme un shampooing sec volumateur, une éponge Konjac pour nettoyer le visage et du dentifrice en poudre.

Agasaya

Les produits Agasaya sont fabriqués à partir d’ingrédients frais, locaux et biologiques et leur recette n’en contient qu’un maximum de cinq! Ces soins faits d’argan, de ghassoul, de pétales de rose et d’huile de figue de Barbarie à l’état brut sont protégés par des contenants en verre violet, faits de matériaux recyclés, qui filtrent la lumière et préservent leurs propriétés antioxydantes.

Bkind

Les flacons pastel de Bkind sont aussi doux pour les yeux que leurs crèmes le sont pour la peau. Bourrée d’ingrédients naturels, disponibles en vrac et à prix abordable, cette gamme de cosmétiques est complétée par des accessoires écologiques, comme des brosses à dents et à cheveux en bambou, des éponges Konjac et des rouleaux de quartz pour masser le visage.

Idoine

Fondée par une aromathérapeute qui tient autant à la qualité des produits qu’au respect de l’environnement, Idoine vend des cosmétiques certifiés biologiques. Tous sont à base d’huile de moringa, un ingrédient miracle pour tous les types de peau, et d’huiles essentielles, aux vertus thérapeutiques. Ils sont vendus sans suremballage et dans des contenants en verre consignés.

BioLove par Druide

La toute nouvelle gamme de soins BioLove de Druide est spécialement conçue pour protéger et réparer la peau sensible de tous les bambins. Misant sur des ingrédients ultra-hydratants comme l’aloe vera et l’avoine, elle se décline en crèmes, savons, baume pour le change et huile de massage. Les doux arômes de la camomille romaine détendront bébé avant d’aller au lit.