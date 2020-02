Fashion Week: suivez les défilés en direct sur YouTube

La plateforme d’hébergement de vidéos YouTube offre la possibilité au plus grand nombre de découvrir les défilés des plus grandes marques de mode à l’occasion de la Fashion Week. De New York à Paris en passant par Milan et Londres, vous pourrez être virtuellement au premier rang des shows les plus courus de la planète via la chaîne Youtube.com/Fashion .

Alors que débute la Fashion Week de New York, YouTube permet à tous de visualiser certains shows en direct sans avoir besoin de voyager. L’occasion de découvrir les nouvelles collections automne-hiver 2020, d’accéder à l’événement mode de l’année, et de voir quelles personnalités remplissent les premiers rangs de ces défilés tant attendus.

Los Angeles, New York ou encore Londres

Dès aujourd’hui, vendredi 7 février, les adeptes de mode pourront découvrir le défilé de Tom Ford, qui a exceptionnellement choisi la ville de Los Angeles pour la présentation de sa nouvelle collection.

Concernant la grosse pomme, les utilisateurs de YouTube pourront également apprécier les défilés de Brandon Maxwell (8 février), Tory Burch (9 février), Carolina Herrera et Oscar de la Renta (10 février), Vera Wang (11 février), et Michael Kors et Marc Jacobs (12 février).

Cinq shows seront accessibles en live stream depuis Londres, à savoir Vivienne Westwood (14 février), Victoria Beckham et Tommy Hilfiger (16 février), et Burberry (17 février). Pour la Fashion Week de Milan, il sera possible de découvrir les shows de Gucci (19 février), Max Mara et Prada (20 février), Emporio Armani et Versace (21 février), et Dolce & Gabbana et Giorgio Armani (23 février).

Une multitude de défilés seront à découvrir en ligne pour la Fashion Week de Paris. Les internautes pourront accéder en live aux shows de Saint Laurent, Chloé, Paco Rabanne, Christian Dior, Loewe, Balmain, Celine, Hermès, Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney, Giambattista Valli, Alexander McQueen, Chanel, Miu Miu, et Louis Vuitton.

Des contenus additionnels, toujours articulés autour des défilés, seront également proposés pour permettre à chacun de vivre pleinement cette expérience.