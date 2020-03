8 crèmes à mains miraculeuses

L’heure est au lavage intensif des mains! Résultat? La peau délicate qui les recouvre sèche, gerce et parfois même fend. Afin d’éviter ces désagréments, il est recommandé d’utiliser un hydratant après chaque lavage. Voici des produits qui ont fait leurs preuves.

1. Des mains de rêve

Les produits Rêve de Miel sont ultra-nourrissants et apaisent les peaux déjà irritées. Soyeuse, cette crème glisse aisément sur la peau sans laisser de film gras. Conçue avec du miel (antibactérien), des huiles précieuses et de la vitamine E, elle est l’alliée numéro 1 pour réparer.

Crème mains et ongles Rêve de Miel, NUXE, aussi dans les pharmacies, 12$ les 50 ml dans les pharmacies

2. La crème à mains naturelle

Enrichie d’avoine, sans parfum, hypoallergénique, végane, certifiée ECOLOGO et fabriquée au Canada, cette crème à main convient parfaitement à tous les types de peau. Sa formule légère et non grasse en fait la crème parfaite à glisser dans le sac à main.

Crème à mains naturelle ultra douce, ATTITUDE, 10$ les 75 ml, en ligne à labonneatittude.com ou dans les pharmacies

3. Parfum de Provence

Riche en acides gras et insaponifiables, cette crème à mains protège, hydrate, nourrit et assouplit la peau. Elle laisse sur les mains une senteur florale et féminine, où notes vertes et fruitées se mêlent à l’eau florale de la rose Centifolia. Une visite au cœur de la Provence sans quitter la maison!

Crème mains Rose, L’Occitane, 34$ les 150 ml, à loccitane.ca

4. La crème à mains nourrissante

Le soin apaisant quotidien Atoderm Mains et Ongles améliore l’hydratation naturelle de la peau sèche grâce à son complexe dermo-breveté D.A.F. Le soulagement est immédiat! Le karité que contient cette crème nourrit en profondeur, tant la peau que les ongles.

Atoderm Mains et Ongles, Bioderma, 10$ les 50 ml, dans les pharmacies

5. La classique réinventée

La crème Nivea fait partie de la routine beauté des Québécois depuis bien des années. La maison présente sa nouvelle crème 3 en 1, parfaite pour les mains très sèches. La provitamine B5 qu’elle contient soulage les tiraillements, et sa formule hydratante protège durant 24 heures.

Crème pour les mains 3 en 1 Repair Care, Nivea, 6$ les 100 ml, dans les pharmacies

6. Puissance absolue

La pommade extra puissante de Kiehl’s vient à bout de la sécheresse sévère. Elle emprisonne l’eau dans la peau, aidant ainsi à former une barrière de protection contre la perte d’hydratation. Elle est enrichie d’un mélange d’huiles végétales et de cire dérivée de l’huile d’olive, qui apaise et revitalise la peau.

Baume ultra performant pour les mains, Kiehl’s, 21$ les 75 ml, en ligne à kiehls.ca

7. L’amande à la rescousse

Cette crème pour les mains est sans huile et combine, par des méthodes scientifiques, la vitamine B5 et l’extrait d’amande apaisante aux acides aminés pour un traitement hydratant en profondeur. Son doux parfum d’amande est apaisant et très agréable.

Traitement pour les mains à la vitamine B5, Malin+Goetz, 28$ les 40g, chez Etiket

8. Les vertus de l’abeille

La cire d’abeille et le lait d’amande, combinés à l’huile d’amande douce et à la vitamine E, hydratent comme nul autre! Appliquez une couche généreuse de crème, puis enfilez des gants de coton avant d’aller dormir, et vous retrouverez vos mains de jeunesse au petit matin.

Crème pour les mains à la cire d’abeille et au lait d’amande, Burt’s Bees, aussi chez Pharmaprix, 15$ les 57g

Recette

Crème à mains 100% naturelle

Les accros du DIY et les amateurs de produits naturels prendront plaisir à fabriquer cette crème à mains maison, en plus d’obtenir des mains douces comme de la soie.

Ingrédients de la crème à mains

½ c. à soupe de cire d’abeille

50 g de beurre de karité

2 c. à soupe d’huile d’amande douce

20 gouttes d’huile essentielle de lavande (réparatrice, antiseptique et cicatrisante)

6 gouttes de vitamine E

Préparation de la crème à mains