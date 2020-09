Les vernis à ongles non toxiques qu’on va adorer cet automne

Afficher des ongles vernis de belles couleurs riches est un incontournable l’automne! Qu’à cela ne tienne, ces deux entreprises québécoises viennent de sortir leur nouvelle collection de vernis à ongles non toxiques et on craque pour leurs couleurs!

BKIND

L’entreprise québécoise BKIND présente sa nouvelle collection Automne/Hiver 2020 de vernis à ongles non toxiques. Les quatre nouvelles teintes reflètent l’environnement automnal du Québec.

Avec le contexte de pandémie actuel qui affecte grandement les petites entreprises, le Québec en entier s’est conscientisé à l’importance de l’achat local. C’est pourquoi BKIND a décidé de mettre le Québec à l’honneur à travers sa nouvelle collection de vernis à ongles.

À la fois riches et passe-partout, les nouvelles couleurs de vernis portent le nom d’une région du Québec

Montréal : un beige froid, doux et classique

Tadoussac : un bleu profond, lumineux et doux comme le Fleuve

Val-d’Or : un orange citrouille riche et lumineux

Grands Jardins : un vert olive avec une finition légèrement brillante

Non toxique

En plus d’être faciles à appliquer, de promettre une tenue longue durée et un fini impeccable, les vernis à ongles sont non toxiques, véganes, sans cruauté et 10-free, c’est-à-dire exempts des dix ingrédients toxiques que l’on retrouve souvent dans la composition des vernis à ongles offerts sur le marché.

Les vernis à ongles non toxiques de BKIND sont offerts à compter d’aujourd’hui, sur bkind.com, au coût de 16$ l’unité.

Elle R Cosmétiques

Conçue spécifiquement pour la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, dont Ingrid Falaise en est la gouverneure, la nouvelle collection de vernis à ongles Looky Big Free de Elle R Cosmétiques comprend 22 couleurs tendance de la saison plus une base et un protecteur.

Exempts de 12 ingrédients suspectés d’être nocifs pour la santé, les vernis à ongles Looky Big Free sont végétalien, non testé sur les animaux et durable. La somme d’un dollar sera remise à la Fondation à l’achat d’un vernis à ongles de la nouvelle collection.

Les profits générés par la vente des vernis aideront la Fondation à financer des programmes et de la recherche sur le cancer pédiatrique en plus d’aider des familles dont l’enfant est atteint de cancer ou d’une maladie orpheline et qui ont de graves difficultés financières.

Les vernis à ongles de Elle R Cosmétiques sont offerts dans les pharmacies Uniprix, Proxim, Brunet et Familiprix et sur ellercosmetiques.com, au coût de 12 $ l’unité.