Un deuxième magasin UNIQLO ouvrira ses portes au Québec

UNIQLO a annoncé ce matin son intention d’ouvrir un deuxième magasin au Québec. Alors que le Centre Eaton a accueilli le géant japonais du prêt-à-porter le 23 octobre dernier, c’est au tour du Cadillac Fairview Carrefour Laval à recevoir la deuxième succursale au printemps 2021.

«Compte tenu de la demande continue de la part des Québécois, nous sommes heureux d’annoncer que nous ouvrirons un second magasin au Québec», a déclaré par voie de communiqué Yuichiro Kaneko, PDG d’UNIQLO Canada. «Ce nouvel emplacement à Laval marque notre engagement à rendre nos vêtements LifeWear, de haute qualité, fonctionnels et conçus avec soin, plus accessibles, en offrant à un plus grand nombre de Canadiens des produits conçus pour s’adapter aux modes de vie nouveaux et émergents. Nous avons hâte d’accueillir les Québécois dans notre nouvel emplacement en 2021.»

Recrutement

Beaucoup de postes seront à pourvoir. UNIQLO débutera donc son recrutement de personnel sous peu. Les candidats qui souhaitent présenter leur candidature sont encouragés à le faire en cliquant ici.

Promotion

En plus d’annoncer cette nouvelle, UNIQLO Canada a lancé hier la promotion de don de vêtements RE.UNIQLO. Du 1er au 14 décembre, UNIQLO offrira un sac écologique gratuit et durable à tous les clients qui font don de vêtements légèrement usés dans les nouveaux bacs RE.UNIQLO qui seront installés dans tous les magasins UNIQLO au Canada.

RE.UNIQLO est une initiative qui a pour objectif de collecter des vêtements dont les clients n’ont plus besoin, tout en leur donnant une nouvelle vie et une nouvelle valeur. Pour la première fois, UNIQLO Canada collectera des vestes en duvet, des parkas et des gilets en duvet pour les recycler en nouveaux vêtements en duvet. Cet effort représente une nouvelle étape respectueuse de l’environnement et des communautés pour maintenir des ressources précieuses loin des sites d’enfouissement.

La promotion de 14 jours marquera également le lancement de magnifiques bacs de dons de vêtements RE.UNIQLO en bois, fabriqués à la main par un fabricant québécois de caisses en bois. Ces bacs serviront à collecter des articles d’occasion de clients, qui seront redistribués afin de soutenir des centres d’hébergement locaux de partout au Canada, ou recyclés et utilisés pour de nouveaux produits. Dans le processus, les déchets, les émissions de gaz carbonique et la consommation de ressources sont réduits tout au long des cycles de vie des produits.