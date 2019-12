«The Irishman», meilleur film de l’année pour le National Board of Review

Voilà une récompense de bon augure pour Martin Scorsese. Un an après avoir sacré le drame Green Book: Sur les routes du sud en 2018, le National Board of Review vient de décerner cet honneur au dernier film de Martin Scorsese, The Irishman. Un prix qui donne le ton pour les prochains Golden Globes et surtout pour les Oscars. Le film de Peter Farrelly, Green Book: Sur les routes du sud, avait en effet remporté par la suite le Golden Globe ainsi que l’Oscar du meilleur film en 2019.

The Irishman de Martin Scorsese est sorti sur la plateforme de streaming Netflix le 27 novembre dernier, avec un casting exceptionnel composé de Rober De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Malgré tout, aucun des trois n’a été choisi comme meilleur acteur de cette édition 2019, dont le prix revient à Adam Sandler pour son rôle dans Uncut Gems, film de Benny Safdie et Josh Safdie également destiné à Netflix. De Niro et Pacino repartent tout de même avec le tout premier prix Icon Award, qu’ils partagent avec leur réalisateur.

Du côté du meilleur réalisateur, c’est une autre grande figure du monde du cinéma qui a raflé le prix convoité. Quentin Tarantino succède à Bradley Cooper, le lauréat de l’édition 2018, avec son hommage à l’âge d’or d’Hollywood Once Upon a Time in Hollywood. Un long métrage qui aura également permis à Brad Pitt, l’une des deux têtes d’affiche du film avec Leonardo DiCaprio, de repartir avec le prix du meilleur second rôle masculin.

Chez les actrices, Renée Zellweger tire son épingle du jeu comme meilleure actrice pour son interprétation de la célèbre Judy Garland dans le biopic Judy signé Ruper Goold. L’actrice américaine avait déjà remporté le prix de l’actrice de l’année au Festival du film de Hollywood 2019. Elle se place donc parmi les favorites pour les Oscars 2020.

La cérémonie de remise de prix se tiendra le mercredi 8 janvier 2020 à New York.

Palmarès

Meilleur film: The Irishman

Meilleur réalisateur: Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur acteur: Adam Sandler, Uncut Gems

Meilleure actrice: Renée Zellweger, Judy

Meilleur second rôle masculin: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur second rôle féminin: Kathy Bates, Le Cas Richard Jewell

Meilleur scénario original: Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein, Uncut Gems

Meilleur scénario adapté: Steven Zaillian, The Irishman

Meilleure révélation: Paul Walter Hauser, Le Cas Richard Jewell

Meilleur réalisateur pour un premier film: Melina Matsoukas, Queen & Slim

Meilleur film d’animation: Dragons 3 : Le monde caché

Meilleur film étranger: Parasite

Meilleur documentaire: Maiden

Meilleur ensemble de casting: À couteaux tirés

Meilleure photographie: Roger Deakins, 1917

NBR Icon Award: Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino

NBR Freedom of Expression Award: For Sama

NBR Freedom of Expression Award: Just Mercy