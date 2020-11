Sur vos écrans cette semaine…«La nuit des rois», «Les Fils de l’homme», «The Kid Détective»

Cette semaine, on vous conseille les films «La nuit des rois», «Les Fils de l’homme», «The Kid Détective» et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Les Fils de l’homme

(2)

Drame américain de science-fiction réalisé par Alfonso Cuaron

Mettant en vedette Clive Owen, Julianne Moore, Clare-Hope Ashitey.

C’est quoi ? Dans un futur rapproché où les Terriens sont devenus infertiles, un fonctionnaire doit escorter en lieu sûr une réfugiée enceinte afin d’éviter qu’elle ne soit déportée.

C’est comment ? Alfonso Cuaron (GRAVITY, ROMA) propose une adaptation riche et intelligente du roman de P.D. James. L’intrigue ne cesse de captiver, quoique son pessimisme soit souvent accablant. La mise en scène experte se distingue par son beau travail sur la lumière et l’interprétation est de haut calibre.

Samedi 22h15 sur Cinépop

The Kid Detective

(4)

Drame policier canadien réalisé par Evan Morgan

Mettant en vedette Adam Brody, Sophie Nélisse, Sarah Sutherland.

C’est quoi ? Pour retrouver le meurtrier de son petit ami, une adolescente engage un détective privé paumé qui, dans ses jeunes années, était la gloire de leur petite ville. Or, son enquête semble liée à la disparition d’une élève de son école, une affaire qu’il n’avait pu résoudre à l’époque.

C’est comment ? Sous ce titre de comédie policière pour la famille se cache un film noir malin, qui déjoue constamment les attentes du spectateur. L’alliage insolite d’humour badin et de drame sordide fonctionne, et le protagoniste est étonnamment bien défini sur le plan psychologique. Ce dernier est incarné avec un beau mélange de dérision et de gravité par Adam Brody.

En vidéo sur demande

Mon chien stupide

(4)

Comédie dramatique française réalisée par Yvan Attal

Mettant en vedette Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal.

C’est quoi ? En pleine crise de la cinquantaine et en panne d’inspiration, un écrivain adopte un gros chien errant mal élevé et libidineux, qui règle indirectement tous ses problèmes. Au grand dam de sa femme et de leurs quatre enfants adultes, qui habitent toujours à la maison.

C’est comment ? Dans la veine de son cycle autofictionnel (MA FEMME EST UNE ACTRICE, ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS), Yvan Attal signe une adaptation toute personnelle du roman de John Fante (BANDINI). Le cynisme et la mélancolie sont bien dosés au long de cet hommage à la famille ultimement tendre, réalisé avec élégance et aisance. L’interprétation est dans la note.

Sur la plateforme du Festival Cinémania en ligne

La nuit des rois

(3)

Drame français réalisé par Philippe Lacôte

Mettant en vedette Bakary Koné, Steve Tientcheu, Issaka Sawadogo.

C’est quoi ? Dans une prison surpeuplée de la Côte-d’Ivoire, le chef des détenus doit se donner la mort s’il n’a plus la force de tenir son rang. Pour gagner du temps, il organise une nuit de festivités, ponctuée des récits d’un nouveau prisonnier, obligé de s’improviser conteur.

C’est comment ? Philippe Lacôte (RUN) brosse dans ce deuxième long métrage une peinture de moeurs vigoureuse, enrichie d’un vibrant éloge de la fuite dans l’imaginaire et du pouvoir de la parole. Stylisée, la mise en scène célèbre les coutumes ancestrales africaines. En caïd mourant, Steve Tientcheu est solennel et imposant, face à l’intense Bakari Koné.

Sur la plateforme du Festival Cinémania en ligne

Quitter l’Afghanistan (Bratstvo)

(4)

Drame de guerre russe réalisé par Pavel Lounguine

Mettant en vedette Aleksandr Kuznetsov, Roman Kolotukhin, Mikhail Kremer.

C’est quoi ? En 1988, alors que l’armée soviétique s’apprête à quitter l’Afghanistan, un groupe de soldats russes est chargé de retrouver le fils du général Vassiliev, un pilote dont l’avion s’est écrasé, et qui a été pris en otage par les guerriers moudjahidines.

C’est comment ? Basé sur une histoire vraie, ce drame de guerre s’avère solide et prenant, mais non sans longueurs et clichés propres au genre. La mise en scène de Pavel Lounguine (TAXI BLUES, LA NOCE) amalgame avec bonheur approche documentaire et surréalisme, générant des séquences aussi mémorables que spectaculaires. Et ce, malgré un budget visiblement limité.

En vidéo sur demande

Spontaneous

(4)

Comédie d’horreur américaine réalisée par Brian Duffield

Mettant en vedette Katherine Langford, Charlie Plummer, Hayley Law.

C’est quoi ? Une finissante du secondaire sarcastique se rapproche d’un camarade secrètement épris d’elle quand les élèves de leur promotion se mettent à exploser l’un après l’autre. Des agents du gouvernement prennent les jeunes comme cobayes pour trouver un remède à cet étrange phénomène.

C’est comment ? Récit d’apprentissage doux-amer, redoutable humour noir, éléments fantastiques et horrifiques inexplicables sont au menu de cet enthousiasmant premier film du scénariste Brian Duffield (JANE GOT A GUN, UNDERWATER). La réjouissante complicité entre Katherine Langford (KNIVES OUT) et Charlie Plummer (ALL THE MONEY IN THE WORLD) est néanmoins au coeur de l’expérience.

En DVD et en vidéo sur demande