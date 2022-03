Humour: Guillaume Pineault prend les bons détours

Détour, le premier one-man-show de Guillaume Pineault porte bien son nom. L’humoriste en emprunte plusieurs tout au long de son spectacle pour raconter son histoire, celle d’un jeune homme un peu perdu qui suit un parcours universitaire de pas moins de 11 ans en ostéopathie et ergothérapie pour finalement tout abandonner pour pratiquer le métier qui le mène aujourd’hui à faire rire le public partout dans la province.

Son récit, très habilement ficelé, est ponctué de savoureuses anecdotes, notamment sur un déménagement de laveuse catastrophique, un travail d’équipe douteux et difficilement croyable à l’école, une date qui ne lève pas, un voyage à Disneyworld sous le signe de la vengeance, toutes racontées avec candeur et charisme, le tout devenant de plus en plus drôle au fil du spectacle.

Guillaume Pineault est en tournée partout au Québec. Les dates de ses spectacles se trouvent sur son site Web.